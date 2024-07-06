«Аэрофлот» сообщил об отмене семи рейсов из-за непогоды в Москве

Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить часть рейсов на 7 июля из Москвы и в обратном направлении из-за урагана в столичном регионе. Информация об этом в субботу, 6 июля, опубликована на сайте перевозчика.

«В целях максимально быстрой стабилизации расписания после неблагоприятных погодных условий в столичном регионе в ночь с 5 на 6 июля, приведших к корректировке расписания, авиакомпания приняла вынужденное решение об отмене следующих рейсов на 7 июля», — говорится в сообщении.

Изменения коснулись рейсов SU1276/1277 Москва – Казань – Москва, SU1052/1053 Москва – Махачкала – Москва, SU1200/1201 Москва – Пермь – Москва, SU1218/1219 Москва – Самара – Москва, SU1246/1247 Москва – Оренбург – Москва, SU1320/1321 Москва – Мурманск – Москва и SU1188/1189 Москва – Волгоград – Москва.

Уточняется, что пассажиры будут переоформлены на другие ближайшие рейсы, в том числе для транзитных маршрутов в случае оформления единого билета. Об изменениях авиакомпания сообщит по указанным в бронировании контактам. Кроме того, в качестве компенсации пассажирам начислят бонусные мили.

Ранее в субботу «Аэрофлот» сообщал о переносе времени вылета части рейсов за 6 июля на фоне неблагоприятных погодных условий в Москве и Подмосковье.

Накануне, 5 июня, на Москву обрушились ливни с градом, которые сопровождались сильным ветром. Позже столичные власти сообщили, что в некоторых районах выпало почти 50% месячной нормы осадков.