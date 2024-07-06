Реклама
Прямой эфир
Мир
В Иране сообщили об интеграции платежных систем «Мир» и Shetab
Мир
Захарова назвала заготовкой заявления США о якобы несвободных выборах в Иране
Мир
В МИДе проверят данные NYT об убийстве боевиком ВСУ российского военнопленного
Мир
Глава МВД Ирана рассказал о процедуре вступления Пезешкиана в должность президента
Мир
Депутат рады обвинила ВВС Украины в фальсификации данных о сбитых БПЛА
Мир
Welt узнала о планировании подрыва «Северного потока» еще 10 лет назад
Политика
В Кремле сообщили о богатой повестке визита Моди в Россию
Мир
Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в конфедерацию
Общество
«Аэрофлот» сообщил о стабилизации ситуации с отправлением рейсов из Шереметьево
Общество
Выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты
Мир
Премьер Словакии поддержал мирную инициативу Орбана по Украине
Общество
Минтруд предложит сделать 31 декабря 2025 года выходным
Экономика
Правительство РФ продлило ограничение на экспорт риса до конца 2024 года
Общество
Более 5 тыс. человек посетили мероприятие «Один день с Росгвардией» в Москве
Спорт
Первая ракетка мира Свентек проиграла Путинцевой в третьем круге Уимблдона
Мир
Эстония передала Украине ЗРК малой дальности Mistral
Армия
ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили две установки Patriot ВСУ под Одессой
Сюжет:

Welt узнала о планировании подрыва «Северного потока» еще 10 лет назад

Welt: подрыв «Северного потока» планировался еще 10 лет назад
0
Фото: РИА Новости
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подрыв российского экспортного газопровода «Северный поток» планировался еще 10 лет назад — в 2014 году до воссоединения Крыма с Россией. Об этом 6 июля сообщает Welt am Sonntag, ссылаясь на данные немецких следователей.

Издание напоминает, что в 2014 году уже два года продолжалась эксплуатация «Северного потока», а «Северный поток – 2» был на стадии планирования.

Как уточняет газета, сейчас в центре внимания расследования Германии находится парусная яхта «Андромеда», зафрахтованная в земле Мекленбург – Передняя Померания на момент преступления. Экипаж из шести человек находился на Украине до и после диверсии, добавляется в материале.

«Если Украина сможет продемонстрировать долгосрочное государственное планирование, это может серьезно повлиять на желание немцев поддерживать украинцев», — пишет издание.

В материале отмечается, что сейчас появились новые сведения, которые подтверждают то, что подрывы трубопроводов осуществил экипаж судна. При этом возглавлявший федеральную разведывательную службу ФРГ (BND) с 2011 по 2016 год Герхард Шиндлер выразил мнение, что результаты расследования могут привести к украинской группировке, но это не означает, что заказчиком является Киев.

Террористическая взаимность: ФРГ не хочет вызвать подозрения в причастности США и Украины к преступлениям в РФ
Кто в Европе заинтересован в замалчивании очевидных фактов, на которых настаивает Москва

В сентябре 2022 года произошли подрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В 2023-м журналист из США Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором указал, что взрывчатку под газопроводами заложили американские водолазы во время якобы учений НАТО, а активировали ее норвежцы. Он также отметил, что Белый дом намеревался заставить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку. Россия добивается международного расследования произошедших терактов.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному в феврале 2024 года, заявил, что за взрывы на «Северных потоках» несет ответственность Центральное разведывательное управление США.

В апреле 2024 года «Известиям» заявили в бундестаге, что Германия не заинтересована в прозрачном ходе расследования подрывов трубопроводов «Северный поток», «Северный поток – 2» и других терактов, в которых могут быть замешаны руководители западных стран. Причина тому — опасения, что в итоге могут вскрыться факты причастности к терактам США и Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024