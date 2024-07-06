Подрыв российского экспортного газопровода «Северный поток» планировался еще 10 лет назад — в 2014 году до воссоединения Крыма с Россией. Об этом 6 июля сообщает Welt am Sonntag, ссылаясь на данные немецких следователей.

Издание напоминает, что в 2014 году уже два года продолжалась эксплуатация «Северного потока», а «Северный поток – 2» был на стадии планирования.

Как уточняет газета, сейчас в центре внимания расследования Германии находится парусная яхта «Андромеда», зафрахтованная в земле Мекленбург – Передняя Померания на момент преступления. Экипаж из шести человек находился на Украине до и после диверсии, добавляется в материале.

«Если Украина сможет продемонстрировать долгосрочное государственное планирование, это может серьезно повлиять на желание немцев поддерживать украинцев», — пишет издание.

В материале отмечается, что сейчас появились новые сведения, которые подтверждают то, что подрывы трубопроводов осуществил экипаж судна. При этом возглавлявший федеральную разведывательную службу ФРГ (BND) с 2011 по 2016 год Герхард Шиндлер выразил мнение, что результаты расследования могут привести к украинской группировке, но это не означает, что заказчиком является Киев.

В сентябре 2022 года произошли подрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В 2023-м журналист из США Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором указал, что взрывчатку под газопроводами заложили американские водолазы во время якобы учений НАТО, а активировали ее норвежцы. Он также отметил, что Белый дом намеревался заставить Германию оказать Украине военную и финансовую поддержку. Россия добивается международного расследования произошедших терактов.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному в феврале 2024 года, заявил, что за взрывы на «Северных потоках» несет ответственность Центральное разведывательное управление США.

В апреле 2024 года «Известиям» заявили в бундестаге, что Германия не заинтересована в прозрачном ходе расследования подрывов трубопроводов «Северный поток», «Северный поток – 2» и других терактов, в которых могут быть замешаны руководители западных стран. Причина тому — опасения, что в итоге могут вскрыться факты причастности к терактам США и Украины.