Первая ракетка мира Свентек проиграла Путинцевой в третьем круге Уимблдона
Представляющая Казахстан теннисистка Юлия Путинцева обыграла первую ракетку мира Игу Свентек в матче третьего круга Уимблдона.
Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:1, 6:2. Игра продолжалась два часа.
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», Путинцева сделала пять подач на вылет, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
В следующем круге Путинцева встретится с Еленой Остапенко из Латвии.
Накануне российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над соотечественницей Элиной Аванесян в матче второго круга турнира Уимблдон. Встреча прошла в четверг, 4 июля, в Лондоне и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой, которая была посеяна на турнире под 15-м номером.