Теннисистка Самсонова обыграла Аванесян в матче второго круга Уимблдона

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над соотечественницей Элиной Аванесян в матче второго круга турнира Уимблдон.

Встреча прошла в четверг, 4 июля, в Лондоне и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой, которая была посеяна на турнире под 15-м номером.

В третьем круге Уимблдона она сыграет с 18-й ракеткой мира теннисисткой из России Анной Калинской.

Турнир Уимблдон проходит в Лондоне, Великобритания, с 1 по 14 июля.

Российской спортсменке Людмиле Самсоновой 25 лет. Она занимает 15-ю строчку в мировом рейтинге, в ее активе пять титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема теннисистка два раза доходила до четвертого круга — на Открытом чемпионате США (2022) и Уимблдоне (2021).

Ранее, 3 июля, российский теннисист Даниил Медведев победил 102-ю ракетку мира Александра Мюллера из Франции в матче второго круга Уимблдона. Игра была завершена со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5. В третьем круге турнира Медведев проведет матч с победителем встречи между китайцем Чжан Чжичжэнем и немцем Яном-Леннардом Штруффом.