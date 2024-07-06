ФАС намерена взыскать 17 млн рублей со связанной с делом Иванова компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет взыскать 17 млн рублей с ООО «Олимпситистрой», которая связана с делом экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Это следует из документа, который 5 июля был опубликован в картотеке арбитражных дел.

Отмечается, что исковое заявление было принято к производству. Собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначено на 12 августа. Соучредителем компании «Олимпситистрой» является Александр Фомин, которого обвиняют в том, что он помог Иванову получить взятку.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. На следующий день его арестовали до 23 июня, а позднее — до 24 сентября. Защита экс-замминистра обороны подала жалобу на решение суда. Экс-замминистра вменяют покровительство подрядчикам Минобороны в обмен на имущественные блага.

Принадлежащие обвиняемому счета, активы и недвижимость были арестованы. Кроме того, суд наложил арест на два автомобиля и мотоцикл чиновника, в том числе Chevrolet Suburban. В апреле в квартире Иванова прошли обыски.

В рамках дела также взяли под стражу друга экс-замминистра Сергея Бородина. По данным «Известий», он уже дал показания на чиновника. Также был арестован третий фигурант дела Александр Фомин. По версии следствия, он имел значительные связи с руководством предприятий Минобороны и помог Иванову получить взятку.