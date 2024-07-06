В ЕДДС сообщили об атаке БПЛА на нефтебазу в Краснодарском крае
Нефтебазу в станице Ленинградская в Краснодарском крае атаковал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), произошло возгорание. Об этом 6 июля сообщили «Известиям» в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
«Площадь пожара большая», — указали в ЕДДС.
Отмечается, что произошло возгорание емкости с 95-м бензином, существует риск возгорания других емкостей.
Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее, 28 июня, губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на нефтебазу произошло возгорание. Отмечалось, что прилет на нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе был зафиксирован в 4:35 утра. Пострадавших не было. Позднее в этот же день сообщили о ликвидации открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба».
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