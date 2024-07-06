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В ЕДДС сообщили об атаке БПЛА на нефтебазу в Краснодарском крае

ЕДДС: БПЛА атаковал нефтебазу в Краснодарском крае, произошло возгорание
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Нефтебазу в станице Ленинградская в Краснодарском крае атаковал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), произошло возгорание. Об этом 6 июля сообщили «Известиям» в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«Площадь пожара большая», — указали в ЕДДС.

Отмечается, что произошло возгорание емкости с 95-м бензином, существует риск возгорания других емкостей.

Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

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Ранее, 28 июня, губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на нефтебазу произошло возгорание. Отмечалось, что прилет на нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе был зафиксирован в 4:35 утра. Пострадавших не было. Позднее в этот же день сообщили о ликвидации открытого горения резервуара на территории магистрального нефтепровода «Дружба».

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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