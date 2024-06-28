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В Тамбовской области произошло возгорание на нефтебазе из-за попадания БПЛА

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Тамбовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на нефтебазу произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Максим Егоров в своем Telegram-канале в пятницу, 28 июня.

«Сегодня в 4:35 утра в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилет БПЛА на нефтебазу. В результате образовалось небольшое возгорание», — сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли силы Главного управления (ГУ) МЧС России по региону, пожарная охрана нефтебазы и 11 пожарных расчетов. В настоящее время пожар локализован, тушение продолжается.

Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано. Егоров подчеркнул, что расстояние от нефтебазы до ближайшего населенного пункта составляет 3 км.

«В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого всё готово. Ситуация под контролем», — заключил глава региона.

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Ранее, 20 июня, возгорание резервуара произошло на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области. По предварительным данным, инцидент также случился из-за атаки БПЛА. Пострадавших не было.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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