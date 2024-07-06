Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Сумы
В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы. Об этом 6 июля сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Сумах были слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирена воздушной тревоги звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Министерство обороны РФ данные о взрывах не комментировало.
Ранее, 5 июля, на Украине сообщали о новых взрывах в Миргороде Полтавской области. Минобороны России данные об этом также не комментировало.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.