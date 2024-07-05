На Украине сообщили о новых взрывах в Миргороде Полтавской области
Новые взрывы раздались в Миргороде Полтавской области Украины. Об этом 5 июля сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».
«В Миргороде снова взрывы», — говорится в сообщении.
Другие подробности не приводятся.
Минобороны России данные об этом не комментировало.
Ранее, 2 июля, российские расчеты «Искандер-М» Вооруженных сил (ВС) России нанесли групповой ракетный удар по стоянке самолетов ВСУ на аэродроме в Миргороде. Пять самолетов было уничтожено и два Су-27 повреждено, напоминает «Газета.Ru».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.