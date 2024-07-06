В США вагоны поезда с химическими веществами сошли с рельсов и загорелись

Вагоны поезда, перевозившего опасные грузы, сошли с рельсов и загорелись в Северной Дакоте. Об этом 5 июля сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальные источники.

«Железнодорожные вагоны, перевозившие опасные материалы, сошли с рельсов и загорелись в пятницу в отдаленном районе Северной Дакоты, но официальные лица заявили, что никто не пострадал, а угроза для тех, кто живет поблизости, кажется минимальной», — говорится в публикации.

Отмечается, что суммарно сошли с рельсов 29 вагонов. В них находились безводный аммиак, сера и метанол. В результате происшествия загорелось от 10 до 15 вагонов. Ведется расследование причин инцидента.

Дым от горящих химических веществ мог сильно навредить жителям ближайших населенных пунктов, однако ветер дул в обратную сторону, так что люди оказались в безопасности, указало агентство.

«Воздействие высоких концентраций аммиака в воздухе может вызвать ожог глаз, носа, горла и дыхательных путей, а также привести к слепоте, повреждению легких или смерти», — уточняется в материале.

Информация о сходе поездов с рельсов в США поступает регулярно. Так, например, 28 июня стало известно, что из-за схода с рельсов товарного поезда в американском штате Иллинойс в окрестном районе была объявлена эвакуация жителей, так как появилась угроза утечки опасных веществ.

25 мая в американском штате Арканзас сошел с рельсов поезд, который мог перевозить опасные вещества. Один из пассажиров поезда рассказал, что из-за сильного ветра локомотив сорвало с рельсов.

Также 26 апреля сообщалось, что в США сошел с рельсов поезд у границы американских штатов Аризона и Нью-Мексико. Отмечается, что в результате инцидента была закрыта автомагистраль между штатами.

До этого, 1 января, сообщалось ,что в американском городе Сан-Франциско не менее девяти человек пострадали после того, как скоростной поезд сошел с рельсов и загорелся возле станции Оринда. Движение на линии было остановлено до конца дня. Пострадавшие были госпитализированы в больницу с незначительными травмами.