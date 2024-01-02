Скоростной поезд сошел с рельсов в Сан-Франциско в США, несколько человек пострадали. Об этом 1 января сообщила газета San Francisco Chronicle.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу с незначительными травмами, точное число раненых пока не известно. Издание со ссылкой на представителя BART (система быстрых электропоездов) Джима Эллисона уточняет, что инцидент произошел примерно в 09:00 по местному времени.

«Два передних вагона сошли с рельсов, оба загорелись. На место прибыли пожарные расчеты, а пассажиры были эвакуированы», — сообщил Эллисон.

Движение на линии было остановлено до конца дня.

Ранее, 31 декабря, сообщалось, что грузовой поезд столкнулся с грузовиком в Австралии. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, заблокировав движение шоссе, а локомотив загорелся. Два машиниста в нем погибли. 75-летний водитель был доставлен в больницу с легкими травмами. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти из-за неосторожного вождения.