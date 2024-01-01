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Два машиниста погибли при столкновении поезда с грузовиком в Австралии

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Фото: smh.com.au
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Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в Австралии. Об этом 31 декабря сообщила газета The Sydney Morning Herald.

В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, заблокировав движение шоссе, а локомотив загорелся. Два машиниста в нем погибли.

75-летний водитель был доставлен в больницу с легкими травмами. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти из-за неосторожного вождения.

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Ранее, 11 декабря, в результате столкновения двух поездов в Италии на линии Болонья — Римини пострадали по меньшей мере 17 человек. Причины произошедшего устанавливаются, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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