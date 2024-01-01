Два машиниста погибли при столкновении поезда с грузовиком в Австралии

Грузовой поезд столкнулся с грузовиком в Австралии. Об этом 31 декабря сообщила газета The Sydney Morning Herald.

В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов, заблокировав движение шоссе, а локомотив загорелся. Два машиниста в нем погибли.

75-летний водитель был доставлен в больницу с легкими травмами. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти из-за неосторожного вождения.

Ранее, 11 декабря, в результате столкновения двух поездов в Италии на линии Болонья — Римини пострадали по меньшей мере 17 человек. Причины произошедшего устанавливаются, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.