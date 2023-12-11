При столкновении двух поездов в Италии пострадали минимум 17 человек
В результате столкновения двух поездов в Италии на линии Болонья – Римини пострадали по меньшей мере 17 человек. Об этом 10 декабря сообщили в итальянской газете Corriere della Sera.
Согласно информации издания, движение составов на линии между городами Кастельбологнезе и Форли было приостановлено, причины произошедшего устанавливаются. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее, 27 октября, сообщалось, что в метро Гонконга столкнулись два поезда, в результате пострадали 25 человек, трое из них находились в тяжелом состоянии. Пассажиров обоих поездов эвакуировали. Машинистов отстранили от работы. Инцидент произошел на станции «Хан Мэй Цюань» легкорельсовой линии в округе Юньлон.