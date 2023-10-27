При столкновении двух поездов в метро Гонконга пострадали 25 человек

В метро Гонконга столкнулись два поезда. Об этом 27 октября сообщил портал RTHK.

Инцидент произошел на станции «Хан Мэй Цюань» легкорельсовой линии в округе Юньлон. Один поезд врезался в другой около 19:00 (14:00 мск).

В результате пострадали 25 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пассажиров обоих поездов эвакуировали. Машинистов отстранили от работы.

Работа метрополитена тем же вечером была восстановлена.

Ранее, 5 августа, 11 человек пострадали при опрокидывании вагона небольшого туристического поезда в городе Ницца во Франции. Трое из них, в том числе один несовершеннолетний, были доставлены в больницу с легкими ранениями.