При столкновении двух поездов в метро Гонконга пострадали 25 человек
В метро Гонконга столкнулись два поезда. Об этом 27 октября сообщил портал RTHK.
Инцидент произошел на станции «Хан Мэй Цюань» легкорельсовой линии в округе Юньлон. Один поезд врезался в другой около 19:00 (14:00 мск).
В результате пострадали 25 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Пассажиров обоих поездов эвакуировали. Машинистов отстранили от работы.
Работа метрополитена тем же вечером была восстановлена.
Ранее, 5 августа, 11 человек пострадали при опрокидывании вагона небольшого туристического поезда в городе Ницца во Франции. Трое из них, в том числе один несовершеннолетний, были доставлены в больницу с легкими ранениями.