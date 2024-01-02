Минимум девять человек пострадали из-за возгорания поезда в Сан-Франциско

В американском городе Сан-Франциско не менее девяти человек пострадали после того, как скоростной поезд сошел с рельсов и загорелся возле станции Оринда. Об этом 1 января сообщает местное подразделение телеканала CBS.

«Поезд BART (система быстрых электропоездов. — Ред.) сошел с рельсов и загорелся между станциями Оринда и Лафайет в понедельник утром, что вынудило пассажиров покинуть поезд, и в первый день 2024 года пострадало как минимум девять человек», — пишет CBS.

Известно, что причиной схода с рельсов стала неисправность оборудования.

Информация о происшествии появилась ранее в этот же день. Движение на линии было остановлено до конца дня. Пострадавшие были госпитализированы в больницу с незначительными травмами.