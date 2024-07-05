Глава Дагестана объяснил большое количество жертв среди полиции при терактах

Характер совершения нападений террористов в Дагестане стал причиной большого количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов. Об этом 5 июля на пресс-конференции заявил глава республики Сергей Меликов.

«Это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», — цитирует его слова «РИА Новости».

Меликов также подчеркнул, что правоохранители буквально «встали в ряд», чтобы не допустить прорыв боевиков, и «первыми оказались на пути вооруженных подготовленных бандитов, которые заранее изучили места, порядок, характер несения службы». Глава республики подчеркнул, что большинство погибших были сотрудниками ДПС и ППС.

«Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», — заявил он.

В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на синагоги и церкви и обстреляли пост ДПС. Неизвестные скрылись на белом Volkswagen Polo. В ходе контртеррористической операции преступников ликвидировали: в Дербенте было нейтрализовано двое, в Махачкале — трое. Личности причастных к теракту также установили. Среди ликвидированных боевиков был 31-летний сын Омарова Осман. По информации Верховного суда Дагестана, преступную группу для совершения терактов в республике создал человек, инициалы и фамилия которого совпадают с именем сына экс-главы Сергокалинского района.

Затем, 26 июня, за мелкое хулиганство были арестованы пятеро сыновей Омарова. В пресс-службе Советского и Кировского судов Дагестана уточнили, что они получили от двух до 13 суток административного ареста. Кроме того, 27 июня суд арестовал на два месяца обвиняемого в причастности к теракту в Дербенте. 4 июля были арестованы еще трое задержанных за подготовку теракта.

В результате терактов погибли 22 человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о первоначальных следственных действиях. В регионе был объявлен трехдневный траур.