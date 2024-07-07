«В этом году падение товарооборота остановится и снова начнется рост»

Уругвай готов поддержать любую мирную инициативу по Украине, но решения по плану Китая и Бразилии еще не принял, заявил в интервью «Известиям» посол латиноамериканской страны в РФ Даниэль Кастильос Гомес. Уругвай оказался в числе стран, которые подписали итоговый документ так называемой мирной конференции в Швейцарии, тем не менее поддержка одной инициативы не означает для Монтевидео, что другие будут отвергнуты, отметил дипломат. Уругвай не присоединился к антироссийским санкциям после начала спецоперации на Украине, а бизнес, несмотря на сложности логистики, продолжает проявлять интерес к рынку РФ. О подходе Уругвая к мирному урегулированию на Украине, товарообороте с Россией и развитии дипломатических отношений между нашими странами — в эксклюзивном интервью Даниэля Кастильоса Гомеса «Известиям».

«Уругвай еще не выработал официальную позицию по плану Бразилии и Китая»

— В мае Китай и Бразилия предложили совместный план по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Поддержит ли Уругвай этот план?

— Мы с интересом смотрим на эту инициативу. Бразилия — стратегический партнер Уругвая. Китай также очень важный коммерческий и политический партнер. Очевидно, что когда две очень влиятельные страны предлагают инициативу такого характера, следует внимательно изучить ее, дать ей то внимание, которое она заслуживает.

Уругвай еще не выработал официальную позицию по плану Бразилии и Китая. Но он положительно оценивает всё, что способствует мирному и диалоговому урегулированию украинского кризиса. Наш МИД и наше правительство всё еще изучают эту инициативу, и в свое время они займут позицию по этому поводу. Я полагаю, что скоро это станет известно.

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— Получал ли МИД Уругвая какие-то конкретные пояснения от Бразилии или Китая по поводу их мирного плана?

— Как Китай, так и Бразилия изложили суть своих предложений. Министерство иностранных дел Уругвая внимательно изучило и теперь их анализирует внутри страны. Один из фундаментальных аспектов нашей внешней политики — защита международного права, Устава ООН и изложенных в нем принципов. Поэтому мы с позитивом смотрим на предложения, которые ведут к мирному решению. Но у нас до сих пор нет официальной позиции. Мы также приняли участие в швейцарском саммите. Наш министр иностранных дел был там.

— Как в Уругвае оценивают тот факт, что Россию не пригласили на конференцию в Бюргеншток?

— Уругвай получил приглашение принять участие в швейцарском саммите, мы уже участвовали в паре встреч до этого. Уругвай подписал итоговую декларацию. Тем не менее это не означает, что мы исключаем другие схемы или другие предложения, направленные на достижение цели мирного урегулирования конфликта как можно скорее.

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— Но вы согласны с тем, что две стороны конфликта должны присутствовать для начала переговоров?

— Все переговоры, естественно, не ведутся в одиночку. В переговорах должны быть представлены две стороны конфликта. Это очевидно. Не может быть переговоров только с одной стороной, очевидно. Вопрос только, когда это произойдет.

— МИД РФ в одной из своих речей оценил, что Уругвай не присоединился к антироссийским санкциям после 2022 года. Испытывал ли Монтевидео давление со стороны других стран Латинской Америки или других регионов?

— Мы никогда не подвергались давлению. Уругвай — независимая и суверенная страна и принимает свои внешнеполитические решения на основе своих национальных интересов. Уругвай занимает принципиальную позицию, которую разделяют все латиноамериканские страны: действовать с точки зрения международного права. Единственным законным органом, который принимает санкции, является Совет Безопасности ООН, поэтому мы не можем поддерживать эти санкции. В этом смысле не только Уругвай, но и другие латиноамериканские страны придерживаются одной линии.

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«Товарооборот России и Уругвая в 2023 году составил менее $100 млн»

— О торговых отношениях между нашими странами говорят не так много. Заинтересованы ли уругвайские компании в выходе на российский рынок?

— В период с 2012 по 2016 год Россия входила в число семи-восьми наиболее важных рынков для Уругвая. У нас был крупный объем торговли по различным позициям, но сегодня, к сожалению, он сократился. Россия уже не в первой десятке, а в первой двадцатке, но очевидно, что это важный рынок. Есть большое количество уругвайских компаний из разных секторов, которые экспортируют продукцию на российский рынок, и есть новые, которые заинтересованы в выходе на него.

Среди них винодельческие компании. Уругвай, как и Аргентина и Чили, производит очень хорошие вина. Мы экспортируем их уже несколько лет. И появляется всё больше виноделен, которые интересуются российским рынком.

Есть также компании, занимающиеся производством меда и продукции из прополиса — косметические средства, лекарственные препараты. Они тоже заинтересованы в российском рынке.

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Интерес проявляют также компании, связанные с ветеринарией, генетикой и здоровьем животных. Например, производители вакцин. Другой пример — компании из рыболовецкой отрасли.

Есть и проблемы, с которыми сталкиваются компании из Уругвая на российском рынке: логистические цепочки и оплата. Но я настроен достаточно оптимистично. Хотя в последние годы торговля сокращалась, в будущем она может увеличиться.

В 2021 году товарооборот составил $220 млн, в 2022-м он снизился до $180 млн, а в 2023-м — до менее $100 млн. Со стороны посольства мы стараемся всячески поддерживать наших экспортеров, пытаемся найти потенциальных партнеров для них в России. При этом я верю, что в этом году падение остановится и снова начнется рост, но потребуется некоторое время, чтобы достичь показателей трех-четырехлетней давности.

— В чем причина такого снижения товарооборота?

— Я не думаю, что это связано исключительно с логистикой, но, очевидно, есть некоторые проблемы, связанные с этим. Из-за санкций и логистических трудностей продукция, поступающая в Россию, становится дороже и, следовательно, теряет конкурентоспособность на российском рынке.

Кроме того, я считаю, что в последние годы в России активно развивалась отрасль сельскохозяйственного производства, а по мере развития российской промышленности вы меньше импортируете, потому что больше производите.

Я очень заинтересован в развитии альянсов или партнерств между уругвайскими фармацевтическими компаниями или лабораториями и российскими фармацевтическими компаниями для развития совместных исследований.

Сейчас один из наших университетов реализует среднесрочный проект по созданию национального института вакцин для их производства в Уругвае. Наша страна имеет средний уровень научного развития, в некоторых секторах нам не хватает компетенций. Россия, напротив, имеет очень высокий уровень развития в этой области.

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— Есть ли у уругвайских компаний страх сотрудничать с Россией из-за риска оказаться под вторичными санкциями?

— Я так не думаю. Более того, если бы это было так, я бы не получал довольно частые запросы информации от компаний, которые никогда не экспортировали в Россию и теперь изучают такую возможность.

В тех секторах, которые традиционно сотрудничают с Россией, такого не происходит. Компании заинтересованы в том, чтобы продолжать продавать в РФ.

Но пока издержки слишком высоки и компании теряют конкурентоспособность, не имея возможности продавать по низким ценам, они, очевидно, будут искать другие рынки. Но не потому, что они не заинтересованы в России.

Мне известно, что есть судоходная компания, которая рассматривает возможность открытия транспортной линии из Аргентины в Санкт-Петербург. Это могло бы открыть альтернативу и, возможно, снизить себестоимость уругвайских товаров.

— Заинтересован ли Уругвай в сотрудничестве с Россией в рамках таких организаций, как БРИКС или ЕАЭС?

— Во время председательства Уругвая в МЕРКОСУР во второй половине 2018 года был подписан меморандум о взаимопонимании по экономическому сотрудничеству с ЕАЭС. Это была идея Уругвая. На мой взгляд, это очень важный шаг для сближения двух блоков.

Справка «Известий» МЕРКОСУР — экономическое и политическое соглашение об общем рынке стран Южной Америки. Сообщество основано в 1991 году, в него входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Боливия находится на стадии присоединения к блоку. На правах ассоциированных членов в блоке находятся Колумбия, Перу, Чили и Эквадор, Гайана и Суринам.

На данный момент серьезных подвижек не произошло, но в будущем экономическое и торговое сотрудничество может продвинуться вперед. Решение этого вопроса зависит не только от Уругвая, но и от других членов МЕРКОСУР, но мы очень заинтересованы в торговле с Россией и другими странами, входящими в ЕАЭС.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

БРИКС — это очень важное и очень интересное пространство для политической координации, которое свидетельствует о появлении нового полюса в многополярном порядке. Но Уругвай пока не рассматривает возможность вступления в БРИКС.

Это не означает, что мы не заинтересованы в сотрудничестве и интеграции некоторых областей в рамках БРИКС+. Уругвай участвует в некоторых проектах, финансируемых Новым банком развития под председательством Дилмы Руссефф, которые направлены на развитие инфраструктуры. Мы прагматично относимся к вопросу сотрудничества с БРИКС. Однако после президентских и парламентских выборов в этом году возможны изменения.

— Обсуждался ли когда-нибудь вопрос о расчетах в национальных валютах между Россией и Уругваем?

— Нет, с Уругваем не обсуждался. По-прежнему мы ведем расчеты с Россией в долларах. Я наблюдаю, что как на уровне БРИКС, так и на двустороннем уровне Россия ведет такую практику с другими странами.

Мы начинаем дискуссию на уровне МЕРКОСУР о том, чтобы в какой-то момент также начать внедрять механизм для торговли в соответствующих валютах со странами объединения. Для этого необходимо, чтобы все мы находились в несколько схожей макроэкономической ситуации.

Фото: РИА Новости/Онур Озовали

«Сегодня добраться до Уругвая россиянину обойдется в среднем в $2,5 тыс. и 30 часов полета»

— Будет ли Уругвай заинтересован в реализации возможности проведения платежей с использованием российской платежной системы «Мир»?

— Этот вопрос не обсуждался. Я понимаю, что для России очень важно, чтобы карты «Мир» работали в тех местах, куда едет много российских туристов, например на Кубе или в Доминиканской Республике. Но в Уругвай, к сожалению, едет не так много российских туристов. И это при том, что мы не требуем визу. Если в будущем будет много российских туристов в Уругвае, надо будет рассмотреть эту возможность.

— Посольство продвигает туризм в Уругвай?

— Сегодня добраться до Уругвая россиянину обойдется в среднем в $2,5 тыс. и 30 часов полета.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Ведутся ли сейчас переговоры об открытии прямых рейсов?

— Между Россией и Уругваем никогда не было прямых рейсов. У Уругвая нет своей национальной авиакомпании. Уругвай — страна гостеприимная, и международный аэропорт Монтевидео уже несколько лет пытается позиционировать себя как хаб в Южном конусе. Поэтому мы, безусловно, рады, что авиакомпании хотят летать в Уругвай, но есть финансовый вопрос. Вам нет смысла открывать прямое авиасообщение, чтобы возить по три человека в год. Нужно быть реалистами.