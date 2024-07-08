Петр и Феврония: почему в честь них в России создали День семьи, любви и верности

В понедельник, 8 июля, по всей России пройдет празднование Дня семьи, любви и верности, имеющего православные корни. Эта дата на государственном уровне была установлена в 2008 году, но на родине, в Муроме, отмечалась задолго до того. Подробнее о празднике, его истории, а также о жизни святых Петра и Февронии — в материале «Известий».

История святых Петра и Февронии

Источником истории о жизни святых стала «Повесть о Петре и Февронии Муромских» середины XVI века. Автор этого произведения — Ермолай-Еразм (сам себя он называл Прегрешным). На написание повести Ермолая вдохновила история, передававшаяся из уст в уста в этом регионе еще с XII века.

Автор рассказывает о муромском князе Петре, которого сразила страшная болезнь, покрывшая всё тело язвами. Его попытки вылечиться лекарствами не увенчались успехом. В одну ночь, когда князь уже смирился со своей хворью, ему приснился вещий сон: где-то живет девушка по имени Феврония, которая могла бы вылечить его.

Верующие у памятника благоверных князей Петра и Февронии Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Петр отыскал девушку в рязанском селе Ласковое. Феврония оказалась очень красивой и доброй, но, в отличие от него, была из крестьянской семьи. С детства она изучала свойства трав и растений и обладала целительским даром, поэтому согласилась помочь Петру. Однако ее условием стало замужество после выздоровления князя, на что тот согласился. Когда Феврония вернула Петру его здоровье, он, испугавшись неравного брака, уехал к себе на родину, не сдержав обещания.

Болезнь вскоре вернулась, а князю пришлось вновь обратиться за помощью к девушке. Во второй раз он сдержал обещание и после выздоровления женился на простолюдинке.

Местные бояре же хотели видеть вместе с князем их ставленницу, а не обычную девушку, поэтому поставили перед князем ультиматум: отречься от престола и отправиться в изгнание или расторгнуть брак с Февронией. Петр, будучи верным мужем, решил вместе с женой отправиться в изгнание. Вместе они переживали все трудности, Петр прислушивался к советам жены, а та не перечила мужу.

Прихожанка в храме Христа Спасителя, где находятся мощи святых Петра и Февронии Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Вскоре в Муроме началась смута, многие хотели занять престол, но прийти к общему решению не получалось. Вспомнив о Петре, бояре собрали совет и попросили его вернуться на княжение. Феврония же сумела добиться расположения горожан.

Жили Петр и Феврония долгие годы вместе, пока не приняли монашеский постриг под именами Давид и Евфросиния. В монастырях они молили Бога умереть в один день, а тела свои завещали положить в один гроб с тонкой перегородкой.

По преданию, Петр и Феврония действительно умерли в один день и час, 25 июня (8 июля по новому стилю) 1228 года. Однако хоронить в одном гробу их не хотели — это считалось несовместимым с монашеским званием. Тем не менее к утру в день похорон чудесным образом их тела оказались рядом друг с другом. Так повторялось не один раз, и уже на третий их похоронили в одном гробу.

Верующие на открытии памятника святым Петру и Февронии в Детском парке в Симферополе Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Погребены были супруги в соборной церкви Мурома в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Она была возведена над мощами святых в 1553 году по приказу царя Ивана Грозного. К лику святых они были причислены незадолго до этого — в 1547 году. Сейчас их мощи покоятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

История учреждения праздника Дня семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности берет свое начало в 2008 году. Именно тогда предложение жителей Мурома о создании и праздновании этого дня по всей России было одобрено многими общественными организациями и деятелями, а также Русской православной церковью. Инициатива учреждения нового государственного праздника была одобрена Советом Федерации и Государственной думой.

Днем его празднования было выбрано 8 июля, который в Муроме и так праздновался ежегодно в честь святых Петра и Февронии.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Символом дня была выбрана ромашка, растущая повсеместно в России в это время года и символизирующая чистоту и мечты о любви и верности. В 2013 году для этого праздника выпустили медаль, на одной стороне которой изображена ромашка, а на другой — святые Петр и Феврония. Таким образом медаль соединила в себе православный праздник и светский. Выдается она парам, прожившим вместе не менее 25 лет и являющимся примером крепости семейных устоев.

С 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина праздник является официальным.

Цель празднования этого дня для многих заключается в сохранении семейных ценностей — любви, верности и взаимопонимания, а также духовно-нравственного воспитания молодого поколения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Важно отметить, что 2008 год, когда было одобрено создание Дня любви, семьи и верности, был объявлен Годом семьи в России. В 2023 году было объявлено о том, что 2024-й также станет Годом семьи. Сделано это с целью популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, а также сохранения традиционных семейных ценностей.

День семьи, любви и верности: традиции праздника

География празднования Дня семьи, любви и верности распространилась уже по всей России. Поэтому граждане страны в этот день посещают церковные службы и читают молитву Петру и Февронии. Святых покровителей праздника молят о благополучии, достатке и гармонии. Те, кто не могут завести ребенка, обращаются за исцелением от различных болезней и бесплодия.

В рамках празднования этого дня по всей России проводятся тематические мероприятия: концерты, фестивали, мастер-классы, спортивные состязания. Традиционно же центром празднования становится родина праздника — Муром. В городе на берегу реки Оки устанавливается сцена, где проходит праздничный концерт, на котором выступают популярные исполнители и группы.

Главной частью праздника в 2024 году также станет вручение медалей.

Прихожане в храме Христа Спасителя поклоняются мощам святых Петра и Февронии, доставленным из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В День любви, семьи и верности в Свято-Троицкий женский монастырь в Муроме приезжают паломники и молятся у мощей Петра и Февронии, прося о любви, браке, детях и многом другом.

В этот день имеется ряд ограничений, которые соблюдают верующие:

— нельзя ссориться, выяснять отношения, вступать в конфликты;

— чтобы не «зашить» свои счастье и благополучие, нельзя заниматься шитьем и вязанием;

— также не стоит заниматься тяжелой работой;

— из-за соблюдения Петровского поста запрещено венчание в церкви. При этом не запрещено регистрировать брак в ЗАГСе, однако в таком случае стоит отложить супружескую близость до венчания;

— гадать на ромашке и срывать эти цветы также запрещено.

Молодожены фотографируются у памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским Фото: РИА Новости/Павел Лисицын