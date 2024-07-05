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В Москве выбрали лучших медиаменеджеров России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Москве 4 июля назвали имена лучших медиаменеджеров России, на это звание претендовали более 80 известных в этой сфере специалистов.

Золотую статуэтку в номинации «Устойчивое развитие и социальная ответственность медиабизнеса» получил Константин Майор. В жюри отметили, что компания «Маер Групп» вносит большой вклад в сохранение культурного кода России.

В июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) МИЦ «Известия» и медиахолдинг «Маер Групп» подписали соглашение об информационном сотрудничестве для создания уникального городского медиапространства.

«Премия «Менеджер года» — это, знаете, в нашей области, как «Герой Советского Союза» за прошедший год. Это высшее достижение, то, чего достиг человек в этом году. В той области, в которой мы все работаем, очень важно признание, особенно признание коллег», — прокомментировал вручение премии писатель, документалист и телеведущий Игорь Прокопенко.

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На церемонии также отметили успехи МВД в развитии диалога с обществом и большую личную роль официального представителя ведомства Ирины Волк. Она стала лучшей в номинации «Коммуникации».

«Премия персональная, она не вручается какому-то телеканалу или радио. Она вручается персонам, которые достигли чего-то, которые являются драйверами, возможно, роста, возможно, инноваций, возможно, идей каких-то», — отметила директор премии «Медиаменеджер России» Екатерина Коляда.

Премия вручается уже в 24-й раз. За это время ее прозвали российским медийным Оскаром.

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