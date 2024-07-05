Жители Кургана рассказали об отказе администрации делать ремонт после паводков

Администрация Кургана отказалась делать ремонт домов после паводков. Об этом 4 июля «Известиям» сообщили жители региона.

«Правительство объявило о том, что нам будет предоставлена помощь от правительства, выплаты. Было указано, какие выплаты и по каким критериям. Выплаты на утрату имущества и на капитальный ремонт дома. Выплаты мы плюс-минус получили, но по низким критериям: у некоторых была полная утрата имущества, а выплаты были только по частичной», — рассказала местная жительница Валентина Горожанина.

Она также отметила, что по вопросу капитального ремонта от администрации никаких конкретных ответов нет. Все жители получают сплошные отказы, добавила Горожанина.

«Соседям одобрили капитальный ремонт дома, уже получили они сертификат, а маме выдали отказ на соседей. То есть перепутали все документы от и до. Мы обратились в Следственный комитет с просьбой, чтобы нам помогли разобраться в ситуации. Следственный комитет хотел возбудить уголовное дело, но прокуратура отказала, так как они не видят преступления в этом», — поделилась местная жительница Яна Гошуренко.

Она отметила, что в прокуратуре отказ в возбуждении уголовного дела также объяснили тем, что никаких заявлений со стороны жителей об инцидентах не было, хотя, по утверждениям горожанки, обращались в орган очень много.

«Хотя мы писали, мы обращение писали и [губернатору Курганской области Вадиму] Шумкову, и в прокуратуру. И... нет ответов... ни от кого вообще», — добавила Гошуренко.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что в Хабаровском крае в результате паводков подтопило дома. В нескольких населенных пунктах произошел резкий подъем уровней воды в реках после прошедших обильных осадков на территории Хабаровского и Нанайского районов.

До этого, 1 июля, сообщалось, что жители села под Омском переправляют гробы на лодках по реке из-за отсутствия моста. Глава района Владимир Жилин, в свою очередь, заявил, что временная переправа через реку была повреждена во время весеннего половодья, а ее восстановление было затруднено из-за повторного повышения уровня воды в реке Шайтанке в июне 2024-го в результате сильных осадков.

29 мая сообщалось, что дорогу в Курганской области закрыли из-за подтопления. По данным окружной мэрии, решение об ограничении движения принято в целях безопасности автомобилистов. Целостность дорожного полотна нарушена, решение об открытии проезда будет принято после проверки дороги.

22 мая президент России Владимир Путин поручил оказать поддержку пострадавшим от паводков регионам из бюджета РФ. При этом глава государства поручил обратить особое внимание на необходимость своевременной помощи пострадавшим гражданам, восстановления жилья и объектов инфраструктуры до начала следующего отопительного сезона.

В тот же день Путин обсудил с главой Курганской области ситуацию с паводками в регионе. По словам губернатора, паводком был затронут 51 населенный пункт, 110 СНТ. Пострадало более 13 тыс. человек, проживающих в 8 тыс. жилых домов. Также было затоплено около 3 тыс. га застроенных территорий.

Между тем 27 апреля сообщалось, что врио Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию. Тогда отмечалось, что она многое сделала как глава администрации в период паводков в 2024 году. Она лично выезжала в напряженные точки, встречалась с жителями, которые отказывались эвакуироваться, навещала людей в пунктах временного размещения (ПВР). После чего временно исполняющим обязанности главы Кургана назначили первого заместителя главы города Антона Науменко.

Уровень воды в реке Исеть вырос 29 мая в трех городах Курганской области. Суточный подъем в Далматово, Шадринске и Катайске составил 1, 10 и 24 см соответственно. Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за сутки опустился на 9 см.