Трамп не поверил объяснениям поведения Байдена на дебатах

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в оправдания действующего американского лидера Джо Байдена о неудачном выступлении на дебатах. Об этом 4 июля он написал в собственной социальной сети Truth Social.

«Он подавился, как собака костью, во время дебатов, но попробовал притвориться, что дело в «международной поездке», после которой он отдыхал всего 12 дней, а потом обвинил простуду», — заявил Трамп.

В сообщении экс-президент также поздравил своего оппонента с Днем независимости США.

Ранее в этот день Байден признался, что «облажался» на предвыборных дебатах. По словам главы Белого дома, дебаты — всего лишь «90 минут на сцене». Он призвал общественность оценить то, что он сделал для страны за 3,5 года руководства.

Тогда же Трамп заявил, что Байден после неудачных дебатов покинет предвыборную гонку, а кандидатом от Демократической партии будет вице-президент Камала Харрис. Также он назвал главу Белого дома разбитой кучей хлама.

3 июля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она подчеркнула, что плохое самочувствие президента не является «очередным эпизодом» и не демонстрирует его возрастные изменения. По ее словам, «когда его сбивает с ног, он снова поднимается».

Также Жан-Пьер исключила отказ Байдена от участия в выборах. При этом она признала, что вопросы американцев после выступления справедливы, однако это не повлечет за собой его выхода из предвыборной гонки. Провал его выступления официальный представитель объяснила простудой. По ее словам, Байден всё еще болен.

Кроме того, газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Байден прошел медицинское обследование после неудачного выступления. В ходе встречи, вызванной усиливающимися опасениями по поводу его здоровья, один из губернаторов спросил Байдена о его физическом состоянии. Американский президент указал, что в последние дни проходил обследование, и заявил, что он остается в добром здравии.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. При этом 1 июля издание Axios отмечало, что команда Байдена планирует сохранить его в качестве кандидата на пост главы государства.

Между тем 3 июля агентство Bloomberg сообщило, что десятки конгрессменов от Демократической партии США готовят письменное обращение к президенту с требованием выйти из предвыборной гонки. 2 июля американский конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена не участвовать в президентской гонке.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.