Российские бойцы подавили минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом 4 июля сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

«Орудие замаскировать, расчет в укрытие! Минометный расчет подавлен. Спасибо за работу, братцы, спасибо!» — передали военнослужащие ВС РФ после того, как российские артиллеристы совершили несколько выстрелов в сторону позиций ВСУ.

Также корреспондент показал разрушенные здания в Артемовске. На кадрах видно, что жилые дома повреждены настолько, что возможности их восстановить нет. Корреспондент побывал и внутри построек.

«А здесь румынский сухпаек. Чтобы не оставалось ни у кого вопросов о том, кто же квартировался в данном доме. Опять всё разорвано, разбито, раскурочено», — сообщил Кулага.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что российские артиллеристы сорвали перегруппировку ВСУ в районе Днепра. Начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» сообщил, что в течение суток российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника и вывели из строя три автомобиля ВСУ при помощи ударных беспилотников.

До этого, 1 июля, военные ВС РФ совершили обходы домов в освобожденном Артемовске. В разрушенных домах боевики ВСУ разбили почти все квартиры: в некоторых перевернута мебель, разбросаны вещи и фотографии. Однако российские военные работают на продвижение: артиллерия помогает пехоте в углублении позиций в направлении Часова Яра.

В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что попытки ВСУ прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян отбиты, они обернулись огромными потерями для противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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