Реклама
Прямой эфир
Армия
СК займется расследованием убийства ВСУ безоружного российского пленного
Мир
Захарова прокомментировала информацию о расстреле ВСУ пленного бойца ВС РФ
Мир
В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении одного из командиров «Хезболлы»
Мир
Глава МВД Ирана рассказал о процедуре вступления Пезешкиана в должность президента
Мир
Депутат рады обвинила ВВС Украины в фальсификации данных о сбитых БПЛА
Армия
Минобороны РФ рассказало о подвигах российских военных в зоне СВО
Политика
В Кремле сообщили о богатой повестке визита Моди в Россию
Мир
Буркина-Фасо, Мали и Нигер объединились в конфедерацию
Общество
SHAMAN выступил на концерте в честь завершения форума-выставки «Россия» на ВДНХ
Общество
Выставка «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты
Мир
Премьер Словакии поддержал мирную инициативу Орбана по Украине
Армия
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА над территорией Белгородской области
Происшествия
Газораспределитель загорелся в Крыму около города Алушта
Мир
Welt узнала о планировании подрыва «Северного потока» еще 10 лет назад
Спорт
Первая ракетка мира Свентек проиграла Путинцевой в третьем круге Уимблдона
Общество
В Шереметьево десятки рейсов задержаны и несколько перенесены из-за непогоды
Происшествия
Линия электропередачи повреждена в селе Курской области из-за обстрела ВСУ
Сюжет:

8 июля — День семьи, любви и верности: история и традиции праздника

День семьи, любви и верности отметят в России 8 июля
0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодно 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности — праздник, посвященный сохранению семейных ценностей. В 2024 году он выпадает на понедельник. «Известия» рассказывают об истории и традициях этого торжества.

День семьи, любви и верности в 2024 году — история

История праздника тесно связана с Петром и Февронией Муромскими, которые считаются примером христианского брака. В 1990-х годах на родине святых, в Муроме, возобновилось их почитание, а в начале 2000-х годов к дню памяти князя и княгини 8 июля было приурочено празднование Дня города.

В 2006 году муромчане выступили с предложением учредить новый семейный праздник. В качестве даты для него был предложен день памяти Петра и Февронии — 8 июля. Предполагалось, что он станет своеобразным «ответом» на западный День влюбленных, который отмечается 14 февраля. Инициативу поддержали общественные и религиозные организации.

День матери, отца, дочери и сыновей: когда важные праздники в Год семьи в России
Серия мероприятий, посвященных детям и родителям, призвана обратить внимание общественности на важность сохранения традиционных ценностей

Два года спустя в стране был объявлен Год семьи, и в Совете Федерации одобрили идею создания семейного торжества. Тогда же оно получило и привычное название — День семьи, любви и верности.

Изначально праздник проходил только в Муроме, однако со временем он обрел известность и в других регионах России. В результате в 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепивший за торжеством официальный статус.

День семьи, любви и верности в 2024 году — Петр и Феврония

Историю Петра и Февронии пересказал для потомков известный церковный писатель XVI века Ермолай-Еразм. За основу для своего произведения он взял устные народные сказания.

По легенде, некогда Муромом правил князь Павел. Когда он уходил из дома, к его жене начал являться коварный змей в облике мужа. Никто не мог справиться с чудовищем, пока женщина хитростью не узнала его секрет — змей знал, что ему суждено погибнуть от «Петрова плеча от Агрикова меча».

Петр, младший брат Павла, понял, что в пророчестве говорится о нем. Он нашел волшебный меч и заколол нечистого, однако сам после этого заболел проказой. Лекари не знали, как побороть недуг, поэтому князь отправился в Рязанскую землю на поиски целителя.

В одном из сел он познакомился с девушкой Февронией, которая обещала избавить князя от болезненных струпьев, если он женится на ней. Петр согласился и получил исцеление, однако не сдержал слово и направился назад в Муром. По пути язвы снова вернулись, и он был вынужден вернуться к своей спасительнице. После второго выздоровления князь всё же взял Февронию в жены.

Самый душевный праздник: когда и как в России отмечается День матери
Символом торжества у россиян стали незабудки

Вскоре Павел умер, и муромский престол занял Петр. Боярам не понравилось, что он женился на простолюдинке, и они изгнали князя с его супругой. В период лишений Феврония во всем поддерживала мужа, уговаривая его положиться на волю Господа. В Муроме после их отъезда началась смута, и жители города призвали княжескую чету назад.

Петр и Феврония много лет правили своими землями в мире и согласии. В старости они вместе приняли монашеский постриг и скончались в один день. Князь и княгиня завещали похоронить их в одном гробу, однако монахи решили упокоить их отдельно. Наутро после погребения святые супруги чудесным образом оказались вместе. После этого их последняя воля была исполнена.

День семьи, любви и верности в 2024 году — традиции

В День семьи, любви и верности по всей стране проходят различные семейные мероприятия: флешмобы, конкурсы, спортивные соревнования и т.д. Самое масштабное празднование традиционно разворачивается в Муроме. Там торжество встречают ярким концертом и масштабным фестивалем, который охватывает весь город.

Многие пары стремятся заключить брак 8 июля, поэтому в этот день загсы нередко продлевают часы работы и не регистрируют разводы. При этом венчания в праздник не проводятся, так как он отмечается во время Петрова поста.

Также в День семьи, любви и верности вручают почетные медали «За любовь и верность». Награду получают супруги, прожившие вместе не менее 25 лет, подающие пример крепких семейных уз и достойно воспитывающие детей.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Международного дня семей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024