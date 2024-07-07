8 июля — День семьи, любви и верности: история и традиции праздника

Ежегодно 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности — праздник, посвященный сохранению семейных ценностей. В 2024 году он выпадает на понедельник. «Известия» рассказывают об истории и традициях этого торжества.

День семьи, любви и верности в 2024 году — история

История праздника тесно связана с Петром и Февронией Муромскими, которые считаются примером христианского брака. В 1990-х годах на родине святых, в Муроме, возобновилось их почитание, а в начале 2000-х годов к дню памяти князя и княгини 8 июля было приурочено празднование Дня города.

В 2006 году муромчане выступили с предложением учредить новый семейный праздник. В качестве даты для него был предложен день памяти Петра и Февронии — 8 июля. Предполагалось, что он станет своеобразным «ответом» на западный День влюбленных, который отмечается 14 февраля. Инициативу поддержали общественные и религиозные организации.

Два года спустя в стране был объявлен Год семьи, и в Совете Федерации одобрили идею создания семейного торжества. Тогда же оно получило и привычное название — День семьи, любви и верности.

Изначально праздник проходил только в Муроме, однако со временем он обрел известность и в других регионах России. В результате в 2022 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепивший за торжеством официальный статус.

День семьи, любви и верности в 2024 году — Петр и Феврония

Историю Петра и Февронии пересказал для потомков известный церковный писатель XVI века Ермолай-Еразм. За основу для своего произведения он взял устные народные сказания.

По легенде, некогда Муромом правил князь Павел. Когда он уходил из дома, к его жене начал являться коварный змей в облике мужа. Никто не мог справиться с чудовищем, пока женщина хитростью не узнала его секрет — змей знал, что ему суждено погибнуть от «Петрова плеча от Агрикова меча».

Петр, младший брат Павла, понял, что в пророчестве говорится о нем. Он нашел волшебный меч и заколол нечистого, однако сам после этого заболел проказой. Лекари не знали, как побороть недуг, поэтому князь отправился в Рязанскую землю на поиски целителя.

В одном из сел он познакомился с девушкой Февронией, которая обещала избавить князя от болезненных струпьев, если он женится на ней. Петр согласился и получил исцеление, однако не сдержал слово и направился назад в Муром. По пути язвы снова вернулись, и он был вынужден вернуться к своей спасительнице. После второго выздоровления князь всё же взял Февронию в жены.

Вскоре Павел умер, и муромский престол занял Петр. Боярам не понравилось, что он женился на простолюдинке, и они изгнали князя с его супругой. В период лишений Феврония во всем поддерживала мужа, уговаривая его положиться на волю Господа. В Муроме после их отъезда началась смута, и жители города призвали княжескую чету назад.

Петр и Феврония много лет правили своими землями в мире и согласии. В старости они вместе приняли монашеский постриг и скончались в один день. Князь и княгиня завещали похоронить их в одном гробу, однако монахи решили упокоить их отдельно. Наутро после погребения святые супруги чудесным образом оказались вместе. После этого их последняя воля была исполнена.

День семьи, любви и верности в 2024 году — традиции

В День семьи, любви и верности по всей стране проходят различные семейные мероприятия: флешмобы, конкурсы, спортивные соревнования и т.д. Самое масштабное празднование традиционно разворачивается в Муроме. Там торжество встречают ярким концертом и масштабным фестивалем, который охватывает весь город.

Многие пары стремятся заключить брак 8 июля, поэтому в этот день загсы нередко продлевают часы работы и не регистрируют разводы. При этом венчания в праздник не проводятся, так как он отмечается во время Петрова поста.

Также в День семьи, любви и верности вручают почетные медали «За любовь и верность». Награду получают супруги, прожившие вместе не менее 25 лет, подающие пример крепких семейных уз и достойно воспитывающие детей.

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