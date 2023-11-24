Самый душевный праздник: когда и как в России отмечается День матери

В последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечается День матери. Поздравлять принято не только мам, но и беременных женщин. В 2023 году праздник выпадает на 26 ноября. При этом у каждой страны для этого дня своя дата: в США и Канаде матерей чествуют во второе воскресенье мая, а в Испании — 8 декабря. Свои корни праздник матерей берет еще с античности, культ материнства известен и в Древней Греции, и в Месопотамии. С 1998 года праздник стали отмечать и в России. Как поздравить своих мам, а также история праздника в России — в материале «Известий».

День матери в 2023 году: история возникновения праздника

День матери отмечается во многих странах, однако у каждой из них своя дата праздника. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, но более 20 стран мира, включая США, Канаду, Италию, Турцию, Японию, Австралию и Бразилию, празднуют его во второе воскресенье мая. В Греции праздник выпадает на 9 мая, в Грузии — на 3 марта, в Египте — на 21 марта, а в Армении — на 7 апреля.

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Истоки возникновения Дня матери стоит искать в праздниках древних греков, которые они посвящали Персефоне — матери плодородия и Гее — матери всего живого. В Малой Азии проводили мартовские иды — обряды в честь Великой матери богов Кибелы, или Реи.

Начиная с 1600 года в Англии появилась традиция празднования Материнского воскресенья. Женщин чествовали весной, в четвертое воскресенье поста. В США одной из первых отмечать праздник предложила активистка за права женщин и писательница Джулия Уорд Хау, это было в 1872 году. Тогда идея не встретила поддержки, однако уже в 1907 году инициатива ее соотечественницы Анны Джарвис нашла отклик.

Алевтина Апарина: кто вернул День матери в Россию

Первые попытки учредить день всех матерей в России пришлись на 1915 год, произошло это 1 декабря. Однако праздник не закрепился в народном календаре. В 1990 году к идее введения подобного празднества вернулись вновь. Инициатором стала депутат Государственной думы и член комитета по делам женщин, семьи и молодежи Алевтина Апарина. Восемь лет спустя, в 1998 году, президент РФ Борис Ельцин подписал указ об учреждении праздника. Торжество призвано подчеркнуть роль матери в жизни каждого человека.

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Так как праздник совсем молодой, его традиции еще не сформировались и не закрепились, каждая семья проводит этот день по-своему. Дети дарят своим мамам самодельные подарки, в городах проходят концерты, конкурсы, акции и выставки для всей семьи. Особенно любят День матери в школах и детских садах. Дети с удовольствием рассказывают стихи про мам, рисуют их портреты и создают подарки. В учреждениях часто устраивают импровизированные выставки с фотографиями сотрудников и их родительницами.

Как поздравить маму, бабушку, коллег 26 ноября 2023 года

День матери — отличный повод напомнить мамам о своей любви и поблагодарить их за заботу, воспитание и поддержку. Обычно подарки для матерей готовят дети, но супруги также не обделяют вниманием жен в этот день. У праздника в России появились свои атрибуты — незабудка и плюшевые мишки, держащие цветок в лапках.

Кроме того, в России с 2011 года проводится акция «Мама, я тебя люблю!», предложенная фондом «Связь поколений» и получившая статус всероссийской. Именно эта акция сделала символом Дня матери в России незабудки и плюшевых мишек: к празднику напечатали большой тираж почтовых открыток с этим изображением. Открытки раздавали возле станций метро, рассылали по электронной почте, вклеивали в газеты и журналы во многих городах страны.

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В мире День матери отмечают по-разному. Например, в США и Австралии одежду можно украсить гвоздикой. Во Франции этот день считается поводом для семейных ужинов и встреч. В Японии мамам дарят азалии.

В целом же чаще всего в этот день мамам, бабушкам и беременным женщинам дарят цветы и сладости, а дети готовят подарки своими руками — это могут быть открытки, поделки или стихи. Подросшие дети радуют своих матерей товарами для уюта и быта, а также подарками, соответствующими личным интересам. Каждая мама индивидуальна, поэтому ребенку стоит опираться именно на ее предпочтения. Не стоит оставлять в стороне и бабушек, даже простой телефонный звонок порадует их и зарядит положительными эмоциями.