Не дали «Зеленые» свет: немецкий МИД затягивает расследование о мигрантах

В Германии идет расследование против немецкого МИДа. Его сотрудников обвиняют в правовых нарушениях — выдаче виз мигрантам с поддельными документами. При этом в прокуратуре столкнулись с сильным сопротивлением со стороны Министерства иностранных дел, которое возглавляет Анналена Бербок. Подробности — в материале «Известий».

Паспорт не так нужен

«Масштаб расследования велик: за последние пять лет тысячам людей, как сообщается, был разрешен въезд в Германию по документам, некоторые из которых были поддельными или неполными», — сообщает издание Exxpress.

В конце июня под следствие попали подчиненные руководителя немецкого МИДа Анналены Бербок по делу о незаконном разрешении въезда в страну для мигрантов. Об этом сообщает Focus. По данным издания, прокуратура Берлина заподозрила сотрудников Министерства иностранных дел в том, что они давали указания консульствам и посольствам одобрять въезд мигрантов в страну.

Фото: TASS/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

Как поясняет издание Cicero Online, внимание прокуратуры привлекло дело афганца Мохаммеда Г., которого «окружение Анналены Бербок хотело любой ценой доставить в Германию». Юридический отдел возглавляемого ею министерства через посольство ФРГ в Пакистане отправил электронное письмо, в котором указал на необходимость предоставить молодому человеку визу в ФРГ, несмотря на фальшивый загранпаспорт.

Чиновник из министерства отметил, что в идентичности Мохаммеда Г. нет никаких сомнений, а «паспорт — дело вторичное». При этом, по сведениям издания, этого афганца немецкий чиновник никогда не видел.

Самая популярная страна для мигрантов

В результате проверок выяснилось, что за последние годы тысячам сирийцев, афганцев, турок и пакистанцев разрешили въехать в ФРГ по поддельным документам. Оказавшись в стране, люди обращались с просьбой о предоставлении убежища. Как пояснили газете в прокуратуре, расследование продолжается, и дело далеко от завершения.

В Министерстве иностранных дел Германии сообщили, что речь идет о трех расследованиях — в Берлине и расположенном на востоке страны городе Котбус. В публикации отмечается, что разбирательство ведется около года и при этом наталкивается на серьезное сопротивление со стороны МИДа.

Фото: TASS/dpa/Matthias Bein

В прошлом году число прибывших в страну нелегалов выросло на 119%. Эксперты правительственного Объединенного центра анализа и стратегии нелегальной миграции отметили, что ФРГ остается «основной страной назначения нелегальной миграции в Евросоюзе».

При этом 42% нелегальных мигрантов, задержанных немецкими властями, добрались в ФРГ через Польшу, 29% — через Австрию, а 23% — через Чехию.

Призывы к изменению миграционной политики

Издание отмечает, что расследование тормозят в стенах МИДа, и задается вопросом: не связано ли это с тем, что сотрудники министерства стремятся вывести из-под удара Анналену Бербок. Ведь по ее инициативе была принята специальная федеральная программа по приему афганских беженцев, считающаяся довольно спорной.

В июне в стране стали раздаваться призывы к изменению миграционной политики. Поводом для этого стало нападение в Мангейме. Афганец по имени Сулейман Атаи напал на нескольких участников антиисламского митинга Pax Europa.

Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

В результате шесть человек, включая полицейского, получили ранения. Впоследствии страж порядка скончался. Как позже выразилась сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, «уголовная ответственность лежит на нападавшем, политическая — на тех, кто «на протяжении многих лет и десятилетий проводил политику открытых границ и произвольной массовой иммиграции».

Выжать по-максимуму

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что партия «Зеленых» в ФРГ традиционно отстаивает вопросы визового упрощения и облегчение получения гражданства.

— Благодаря их давлению требования сократились. В последние два-три года наблюдается новый рост притока мигрантов. Это связано с большим числом украинцев, которые хотят решать свои социальные проблемы за счет немецкого населения. А также с большим притоком выходцев из африканских и ближневосточных стран. Многие кризисные ситуации были созданы там при участии ЕС, — пояснила политолог.

Эксперт подчеркнула, что обычно мигранты предпочитают ехать в ФРГ, поскольку страна предлагает им хорошие условия.

Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

— В нынешней социально-экономической ситуации такие расходы — бремя для граждан, учитывая что каждый третий бизнес находится на грани разорения, идет повсеместное сокращение кадров во всех отраслях. Объем денег ограничен, при этом социальные выплаты продолжают поступать, и этот вопрос никто не собирается решать, — считает Еремина.

Она добавляет, что в условиях дефицита бюджета сложившаяся ситуация серьезно ударяет по «Зеленым». Накануне фактически произошел провал «Зеленых» на выборах в Европарламент. Результатом этой политики может стать падение имиджа Анналены Бербок, учитывая, что он и так невысок. По словам эксперта, своей политикой «она де-факто закапывает «Зеленых».

Научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов в беседе с «Известиями» отметил, что уровень авторитета главы МИД Германии Анналены Бербок, принадлежащей к партии «Союз 90/Зеленые», в значительной степени определяется степенью поддержки ядерного электората этой партии.

Фото: TASS/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS

— Он считает, что глава МИДа действует правильно, и, несмотря на все возможные трудности, с которыми сталкивается Германия в реализации своей внешней политики, эти сложности оправданы, поскольку вызваны объективными обстоятельствами. Уровень поддержки ядерного электората «Зеленых» сравнительно высокий. А в остальном, если посмотреть на позиции МИД ФРГ в широком контексте, то очевидно, что Бербок не смогла проявить себя как умелый дипломат, — уверен политолог.

По его словам, МИД Германии и раньше осуществлял идеологизированную, ценностную дипломатию, однако при Бербок «это стало определяющим фактором».

— Очевидно, что это неудачный опыт, и «Зеленые» вряд ли продолжат осуществлять контроль над МИДом в новом правительстве. Они это понимают и поэтому пытаются по-максимуму извлечь из сложившейся ситуации, отсюда желание противодействовать разбирательствам прокуратуры в отношении правомерности разных злоупотреблений, — подытожил эксперт.