Карта спецоперации на Украине 4 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 июля можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Волчанска, Веселого, Русской Лозовой, Нескучного и Циркунов в Харьковской области. Потери противника составили до 225 военнослужащих, пикап, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198 производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Акеевка, Стельмаховка, Червоная Диброва в ЛНР, Синьковка и Петропавловка в Харьковской Области и Торское в ДНР. ВСУ потеряли тут до 600 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Георгиевка, Серебрянка, Миньковка, Спорное, Красногоровка, Катериновка и Часов Яр в ДНР. Потери противника составили здесь до 630 военнослужащих,

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Михайловка, Новгородское и Торецк в ДНР. Противник потерял тут до 490 военнослужащих.

Подразделениями группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Богатырь, Нескучное и Сторожевое в ДНР и Новоселовка в Запорожской области. Потери противника здесь составили до 140 военнослужащих. На направлении работы подразделений группировки войск «Днепр» потери ВСУ составили составили также до 140 военнослужащих.

Кроме того, на аэродроме базирования уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, а также поражены два предприятия военно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ, цех производства и склад хранения ударных БПЛА, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 197 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 537 зенитных ракетных комплексов, 16 499 танков и других боевых бронированных машин, 1364 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц специальной военной автомобильной техники.

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