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Врач указала на опасность употребления мяса с картошкой для пожилых людей

Врач Мухина: пожилым людям стоит отказаться от мяса с картошкой
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Жареное мясо с картошкой является наименее желательным сочетанием в рационе пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

В беседе с агентством RuNews24.ru 3 июля специалист объяснила, что в блюде присутствует тяжелая белковая пища в виде мяса, а в гарнире — крахмалистая углеводная «бомба». По ее словам, с возрастом снижается производительность ферментных систем организма, затрудняется всасывание питательных веществ, и вместо приятного ощущения желудок получает тяжесть.

По словам врача, если сложно отказаться от мяса, то лучше его отварить. Картошку же лучше вовсе убрать из рациона, а в качестве замены выбрать тушеные овощи или злак киноа, пишет RT.

Также следует пересмотреть состав некоторых десертов. По словам Мухиной, не очень желательным сочетанием является молочный коктейль с бананом: измельченный банан, взбитый с молоком, превращается в слизь, которая может затруднить перистальтику ЖКТ. По аналогичной причине лучше не выбирать традиционный американский завтрак, в составе которого обязательно есть кофе с молоком и апельсиновый сок. Диетолог пояснила, что такое соседство напитков в желудке снижает активность ферментов, которые отвечают за расщепление углеводов. Итогом станет плохое усвоение углеводов и дискомфорт в животе.

Также врач посоветовала отказаться от сочетания растительных и молочных жиров (например, жирное мясо с ореховым салатом на растительном масле и сырная тарелка): такое сочетание ухудшает переваривание и всасывание белка.

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В декабре гастроэнтеролог Людмила Сухорукова предупредила, что сочетание картошки и мяса может спровоцировать обострение гастрита. По ее словам, это сочетание продуктов вызывает гниение белков в кишечнике одновременно с брожением углеводов. Последствиями могут быть также запор и даже язва, сообщает 360.ru.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова в беседе с агентством городских новостей «Москва» развеяла миф о вреде картофеля для фигуры. По ее словам, главное — правильно его приготовить и избегать переедания. Так, две-три средних картофелины не ударят по фигуре. Лучше всего варить или запекать картофель, не есть его с жирными соусами или жирным мясом.

Летом 2022 года диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев призвал пожилых людей отказаться от употребления кофе и сладких напитков. Кофе обладает особенностью выводить из организма полезные микроэлементы, среди которых кальций, недостаток которого может привести к остеопорозу, пишет НСН.

Тогда же врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала, что лучше всего не сочетать мясо с макаронами, картофелем и белым рисом. В этих продуктах содержится низкое количество пищевых волокон и клетчатки, но много крахмала. Если употреблять их с мясом, то оно будет хуже перевариваться.

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