Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша ввела ограничения на въезд для дальнобойщиков с Украины
Мир
Пашинян счел нецелесообразным проведение референдума для вступления в ЕС
Мир
Захарова сочла неонацизмом отказ «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО
Мир
Партия Ле Пен «Национальное объединение» победила в первом туре выборов во Франции
Происшествия
Власти Белгорода сообщили об отключениях электричества в ряде районов
Мир
На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Херсонской области
Армия
Сальдо сообщил об отбитых попытках ВСУ прорваться на левый берег Днепра
Общество
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
Мир
Журналистам «Известий» отказали в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне
Мир
В Словакии заявили о скором возвращении Фицо к исполнению обязанностей
Армия
Марочко сообщил об уничтожении более 34 тыс. солдат ВСУ и наемников на рубежах ЛНР
Мир
Столтенберг заявил о поддержке США Украины при любом президенте
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +33 градусов жары без осадков 1 июля
Мир
Экс-министр благосостояния Латвии Петравича раскритиковала закон об однополых браках
Политика
Вызовет много вопросов. Политолог оценила вероятность замены Байдена на выборах
Общество
Иностранные гости «Алых парусов» восхитились праздником выпускников
Происшествия
В Хабаровске задержали местную жительницу с 50 кг черной икры

Песков назвал ущемлением прав СМИ отказ «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО

Песков: отказ «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО — ущемление прав СМИ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ журналистам «Известий» в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне 9–11 июля говорит о том, что государства альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении СМИ по страновой принадлежности, Россия это осуждает. Об этом 1 июля в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, это ущемление прав представителей СМИ. Безусловно, это свидетельствует о том, что НАТО и соответствующие службы Североатлантического альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении СМИ по страновой принадлежности», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос «Известий».

Это недопустимо и противоречит всем нормам и принципам информационной открытости и транспарентности, добавил он. При этом Песков отметил, что Россия не ждет от альянса ни того ни другого и решительно осуждает такие дискриминационные решения со стороны НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ «Известиям» в аккредитации является сегрегацией по гражданской принадлежности и неонацизмом.

Сделали по Марку: изменится ли НАТО при новом генсеке Рютте
Уходящий премьер Нидерландов займет пост главы Североатлантического альянса 1 октября

Сообщение об отказе в аккредитации поступило в редакцию ранее в этот день. В уведомлении отказались пояснять причины данного решения, но подчеркнули, что оно является окончательным.

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне будет посвящен 75-летию блока. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе мероприятия участники планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины для снижения нагрузки на США. Также будет обсуждаться создание миссии альянса для координации помощи Киеву.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024