Песков назвал ущемлением прав СМИ отказ «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО

Отказ журналистам «Известий» в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне 9–11 июля говорит о том, что государства альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении СМИ по страновой принадлежности, Россия это осуждает. Об этом 1 июля в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, это ущемление прав представителей СМИ. Безусловно, это свидетельствует о том, что НАТО и соответствующие службы Североатлантического альянса прибегают к дискриминационной политике в отношении СМИ по страновой принадлежности», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос «Известий».

Это недопустимо и противоречит всем нормам и принципам информационной открытости и транспарентности, добавил он. При этом Песков отметил, что Россия не ждет от альянса ни того ни другого и решительно осуждает такие дискриминационные решения со стороны НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ «Известиям» в аккредитации является сегрегацией по гражданской принадлежности и неонацизмом.

Сообщение об отказе в аккредитации поступило в редакцию ранее в этот день. В уведомлении отказались пояснять причины данного решения, но подчеркнули, что оно является окончательным.

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне будет посвящен 75-летию блока. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе мероприятия участники планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины для снижения нагрузки на США. Также будет обсуждаться создание миссии альянса для координации помощи Киеву.