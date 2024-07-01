Журналистам «Известий» отказали в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне

Журналисты «Известий» получили отказ на аккредитацию на саммит НАТО в Вашингтоне 9–11 июля. Соответствующее сообщение поступило в редакцию 1 июля.

«К сожалению, на этот раз ваш запрос на аккредитацию средств массовой информации не может быть удовлетворен. Мы не можем пояснить причины этого решения, которое является окончательным», — сказано в уведомлении.

Там добавили, что публичные части заседания будут доступны на сайте НАТО.

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне будет посвящен 75-летию блока. В частности, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе мероприятия участники планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины для снижения нагрузки на США. Также будет обсуждаться создание миссии альянса для координации помощи Киеву.