Захарова сочла неонацизмом отказ «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО

Отказ журналистам «Известий» в аккредитации на саммит НАТО в Вашингтоне 9–11 июля является сегрегацией по гражданской принадлежности и неонацизмом. Об этом 1 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегрегация по принципу гражданской принадлежности. Неонацизм», — сказала дипломат в беседе с «Известиями».

Сообщение об отказе в аккредитации поступило в редакцию ранее в этот день. В уведомлении отказались пояснять причины данного решения, но подчеркнули, что оно является окончательным.

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне будет посвящен 75-летию блока. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе мероприятия участники планируют договориться об увеличении финансовой и военной поддержки Украины для снижения нагрузки на США. Также будет обсуждаться создание миссии альянса для координации помощи Киеву.