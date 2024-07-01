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GAC раскрыла результаты техэкспертизы после возгорания кроссовера GS8

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Фото: GAC
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Компания GAC Motor Rus объявила о завершении расследования случая возгорания кроссовера GS8. Он никак не связан с производственным дефектом, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 1 июля.

Как рассказали представители китайского автопроизводителя, технической экспертизой занималась высококвалифицированная команда экспертов и инженеров. В числе прочего они проверили топливные магистрали, электрические цепи, детали топливной и электрической системы и не обнаружили никаких признаков производственного дефекта, который мог бы привести к возгоранию.

«Проведенная экспертной группой проверка показала, что источник возгорания находился в области каталитического нейтрализатора — одной из наиболее нагреваемых частей автомобиля, где были обнаружены следы сгоревших посторонних предметов», — заявили в компании.

Инцидент с возгоранием кроссовера GAC GS8 произошел 2 мая этого года с водителем, который возвращался в Москву из Оренбурга. Автомобиль загорелся, когда супруги заезжали на АЗС. Водитель не смог быстро выбраться из машины из-за заевшего ремня безопасности и получил ожоги.

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31 июня сообщалось, что за первый месяц лета семь автобрендов, официально представленных на российском авторынке, поменяли цены на машины. К примеру, компания Changan увеличила стоимость трех своих кроссоверов на 50–100 тыс. рублей, а АвтоВАЗ поднял цены на седаны и хетчбэки Lada Granta в двух версиях на 30–50 тыс. рублей.

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