Семь автокомпаний подняли цены на машины в РФ в июне

В июне семь автобрендов, официально представленных на российском авторынке, поменяли цены на машины. Об этом 31 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, компания Changan увеличила стоимость трех своих кроссоверов, прибавка составила 50–100 тыс. рублей (плюс 1,3–3,2%) в зависимости от модели. Omoda подняла цены на кроссовер C5 на 50 тыс. рублей плюс (1,6–2,3%). В то же время седан S5 в начале месяца подешевел на 100 тыс. рублей, а в конце месяца подорожал на ту же сумму.

Geely подняла цены кроссовер Atlas с передним приводом на 5 тыс. рублей (плюс 0,1–0,2%). У бренда Forthing кроссовер T5 Evo в ряде комплектаций стал дороже на 200 тыс. рублей (плюс 5,2–5,3%), а в одной — подешевел на 690 тыс. рублей (–19,8%). Цена минивэна Yacht снизилась на 190 тыс. рублей (–4,5%).

Что касается отечественных марок, то АвтоВАЗ поднял цены на седаны и хетчбэки Lada Granta в двух версиях на 30–50 тыс. рублей (плюс 2,3–4,1%), внедорожник Lada Niva Travel в трех комплектациях стал дороже на 23 тыс. рублей (плюс 1,5–1,6%), а в одной — подешевел на 7 тыс. рублей (–0,5%). Автозавод «Москвич» повысил цены на кроссовер с индексом «3» 2024 года выпуска на 35 тыс. рублей (плюс 1,9–2,1%). УАЗ увеличил стоимость модели «Пикап» с мотором стандарта «Евро-2» на 50 тыс. рублей (плюс 2,6–3,0%).

27 июня дилеры сообщили, что скидки на китайские автомобили в автосалонах достигли 500 тыс. рублей. Скидки объясняются массовым привлечением клиентов из-за сохранения больших запасов авто из старых партий.

Ранее, 25 июня, стало известно, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в мае 2024 на российском рынке года составила 2,878 млн рублей. Этот показатель опустился ниже отметки 3 млн рублей впервые за долгое время.