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Власти Белгорода сообщили об отключениях электричества в ряде районов

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков
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В некоторых районах Белгорода отключено электричество, не работают некоторые светофоры и могут наблюдаться проблемы с водоснабжением. Об этом 1 июля сообщила в своем Telegram-канале мэрия города.

В пресс-службе «Белгородэнерго» рассказали, что временные перерывы в энергоснабжении связаны с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект.

«В связи с отключениями в Белгороде не работают некоторые светофоры. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения», — уточнили в мэрии города.

Водоканал контролирует ситуацию, но из-за отключений электричества могут возникнуть проблемы с водой. Сейчас специалисты используют генераторы для подачи и отведения воды. Могут наблюдаться незначительные проблемы с давлением в сетях.

Энергетики начали перевод электроснабжения потребителей на резервные схемы, социально значимые объекты обеспечиваются электроэнергией от передвижных резервных источников.

Со своей стороны врио губернатора Курской области Алексей Смирнов уточнил в своем Telegram-канале, что из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии.

По его словам, энергетики продолжают работать над устранением аварии, ситуация находится на контроле.

Три атаки дронов ВСУ под Белгородом: семеро погибших и десятки раненых
Среди пострадавших трое детей

Ранее в этот день Грайворонский городской округ Белгородской области был атакован дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале уточнил, что пострадавших нет. В некоторых населенных пунктах из-за повреждений электропередачи было нарушено электроснабжение.

Накануне Гладков сообщил, что беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области, в котором ехала семья из пяти человек, тогда погибла четырехлетняя девочка.

25 июня «Известия» показали последствия атаки украинского беспилотника на Белгород. Дрон попал в окно одной из квартир на 10-м этаже многоквартирного дома.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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