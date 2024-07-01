Голого ребенка-инвалида нашли на дороге в Приморье

В Приморском крае 7-летнего ребенка-инвалида без одежды нашли на обочине дороги без присмотра взрослых. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел накануне ночью. Маленького мальчика обнаружила жительница Уссурийска в районе села Кипарисово. Уточняется, что ребенок не разговаривал и не мог объяснить, как он там оказался. В результате женщина передала его правоохранителям.

Полиция выяснила, что родители мальчика выпивали на речке в соседнем поселке Раздольное. Ребенок остался без присмотра и потерялся, а его мать пришла давать объяснения только 1 июля.

«В настоящий момент малыш помещен в Артемовский социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов», — рассказали в ведомстве.

В отношении родителей составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Также проводится проверка по факту оставления несовершеннолетнего в опасности (ст. 125 УК РФ).

Ранее, 29 июня, в Кузбассе двухлетний мальчик пропал в селе Салтымаково Крапивинского района. Находясь в гостях у бабушки, ребенок вышел на улицу и не вернулся. 30 июня полицейские нашли пропавшего живым в полутора километрах от дома бабушки. Он спал в траве у дороги.