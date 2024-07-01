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Маск отреагировал на беспорядки во Франции восклицательным знаком

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Фото: REUTERS/David Swanson
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Американского миллиардера Илона Маска не оставили равнодушным происходящие во Франции митинги против результатов первого тура досрочных парламентских выборов. Он отреагировал на беспорядки в соцсети Х твитом с восклицательным знаком.

Совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллина Рагга в воскресенье, 30 июня, опубликовал пост в Сети с видео массовых протестов и беспорядков во Франции, после того как партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен одержало победу в первом туре парламентских выборов.

Маск в комментариях отреагировал на это, поставив восклицательный знак.

Больше не «Вместе»: сторонники Макрона провалили первый тур выборов во Франции
О чем говорят предварительные результаты голосования и почему партия президента терпит неудачу за неудачей

Во Франции начались масштабные митинги, после того как 30 июня состоялся первый тур выборов в Национальную ассамблею страны. По итогам голосования лидирует партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». «Новый народный фронт» занимает второе место с 29,1%. На третьем месте расположилась коалиция президента Франции Эммануэля Макрона, которая получила 21,5% голосов.

Сообщалось также, что президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента вместе со своей женой Брижит на избирательном участке в небольшом приморском городке Ле-Туке на севере страны.

9 июня президент Франции заявил о роспуске Национальной ассамблеи и о проведении досрочных выборов. Макрон подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии». Как сообщил телеканал BFMTV, французский лидер признал тяжелое поражение президентской партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент (ЕП), в ходе которых она набрала в два раза меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия «Национальное объединение», за которую проголосовало 32% электората.

Позднее, 11 июня, издание Bloomberg сообщило, что решение Макрона распустить нижнюю палату парламента и провести перевыборы вызвало недовольство и хаос среди его окружения — в частности, в его партии «Ренессанс». Как отмечалось, Макрон решил инициировать парламентское голосование, чтобы вернуть себе политическую инициативу после того, как его партия потерпела полное поражение от крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен на европейских выборах.

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