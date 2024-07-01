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Воробьев сообщил о возможной передаче под выставки части здания «Крокуса»

Воробьев: часть «Крокуса» могут отдать под выставочную площадь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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После восстановления сгоревшего при теракте концертного зала «Крокус Сити Холл» часть здания могут предоставить под выставочные площади. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с «РИА Новости» в понедельник, 1 июля.

«Там будет, скорее всего, выставочная площадь», — рассказал губернатор, комментируя планы по восстановлению.

Воробьев подчеркнул, что администрация региона поддерживает связь с собственником здания.

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Ранее, 29 июня, в Crocus Group сообщили, что компания планирует восстановить внешний контур «Крокус Сити Холла». Возможное восстановление обосновывают тем, что рядом находятся другие объекты, которые ежедневно посещает большое количество людей.

В этот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев исключил строительство нового концертного зала на месте «Крокуса». Однако он не исключил, что на месте трагедии может появиться памятный сквер.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

1 июня сообщалось, что более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В тот же день стало известно, что по делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

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