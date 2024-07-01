Воробьев сообщил о возможной передаче под выставки части здания «Крокуса»

После восстановления сгоревшего при теракте концертного зала «Крокус Сити Холл» часть здания могут предоставить под выставочные площади. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с «РИА Новости» в понедельник, 1 июля.

«Там будет, скорее всего, выставочная площадь», — рассказал губернатор, комментируя планы по восстановлению.

Воробьев подчеркнул, что администрация региона поддерживает связь с собственником здания.

Ранее, 29 июня, в Crocus Group сообщили, что компания планирует восстановить внешний контур «Крокус Сити Холла». Возможное восстановление обосновывают тем, что рядом находятся другие объекты, которые ежедневно посещает большое количество людей.

В этот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев исключил строительство нового концертного зала на месте «Крокуса». Однако он не исключил, что на месте трагедии может появиться памятный сквер.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

1 июня сообщалось, что более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В тот же день стало известно, что по делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.