Воробьев исключил строительство нового концертного зала на месте «Крокуса»

Концертный зал на месте «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут. Об этом в субботу, 29 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор прокомментировал планы властей Подмосковья по восстановлению сгоревшего здания.

«Концертного зала там больше не будет», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Однако он не исключил, что на месте трагедии может появиться памятный сквер.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

1 июня сообщалось, что более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». В тот же день стало известно, что по делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.