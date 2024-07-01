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В Белоруссии сообщили о 10 батальонных тактических группах НАТО у границ республики

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Фото: Global Look Press/Alexander Welscher
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Неподалеку от границы с Белоруссией в странах Евросоюза находятся 10 батальонных тактических групп НАТО. Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) республики, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье, 30 июня.

Он отметил, что поблизости от белорусской границы в настоящее время располагаются около 20 тыс. военнослужащих альянса.

«Из них шесть — это американские. Зачем было прилетать сюда из-за океана и размещать тут контингент? Они говорили, что временно. У нас есть такая поговорка: нет ничего более постоянного, чем нечто временное» , — сказал Муравейко.

Он заявил, что Белоруссия внимательно наблюдает за каждым их действием.

«Довольны ли мы таким соседством? Нас это беспокоит, напрягает. <...> Мы изучаем те приемы и способы, которые они отрабатывают», — подчеркнул Муравейко

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Тогда же Муравейко сообщил, что белорусская армия обучена применению тактического ядерного оружия (ТЯО) и будет готова его использовать при угрозе суверенитету.

7 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка у южных и западных границ накаляется. По словам главы республики, страна не собирается поддаваться на провокации и ни с кем воевать. Лукашенко подчеркнул, что не будет бросать людей в горнило войны.

Минск неоднократно указывал на нарастающую эскалацию с стороны Запада. 26 апреля Павел Муравейко отмечал, что группировка западных войск у границ России и Белоруссии за последние 20 лет стала самой масштабной. По его словам, батальоны располагаются, в частности, на полигоне в Пабраде в Литве, который находится в 15 км от белорусской границы.

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