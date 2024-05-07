Лукашенко указал на накаляющуюся обстановку у границ Белоруссии

Обстановка у южных и западных границ Белоруссии накаляется. Об этом 7 мая заявил на торжественном собрании по случаю Дня Победы белорусский президент Александр Лукашенко.

«Накаляет обстановку расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в нашем регионе», — отметил президент, слова которого приводит Telegram-канал «Пул Первого», рассказывающий о работе белорусского лидера.

По словам главы республики, страна не собирается поддаваться на провокации и ни с кем воевать. Лукашенко подчеркнул, что не будет бросать людей в горнило войны.

«Сегодня важна не только военная сила. Никакое самое современное вооружение не сможет сломить народ, если будет единство. Наши противники это хорошо понимают и делают всё, чтобы нас разобщить», — сказал белорусский лидер.

Рассуждая о Дне Победы и его наследии, президент отметил, что страна будет выявлять и предавать суду причастных к злодеяниям нацистов. Пусть даже посмертно или заочно.

Также он обратился к народам ближнего и дальнего зарубежья с призывом «остановить обезумевших политиканов» и не дать шанса превратить всё живое на планете в пепел.

Минск неоднократно указывал на нарастающую эскалацию с стороны Запада. 26 апреля первый заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Павел Муравейко отмечал, что группировка западных войск у границ России и Белоруссии за последние 20 лет стала самой масштабной. По его словам, батальоны располагаются, в частности, на полигоне в Пабраде в Литве, который находится в 15 км от белорусской границы.

До этого, в феврале, Лукашенко отметил, что НАТО разместила более 30 тыс. военных и тысячи единиц бронетехники у границ. В связи с этим он поставил минобороны Белоруссии задачу качественно преобразовать армию, уделив особое внимание боевой подготовке воинских подразделений.