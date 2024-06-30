В генштабе Белоруссии сообщили о готовности применить ТЯО при угрозе суверенитету

Белорусская армия обучена применению тактического ядерного оружия (ТЯО) и будет готова его использовать при угрозе суверенитету. Об этом в воскресенье, 30 июня, заявил начальник генштаба, первый замминистра обороны страны генерал-майор Павел Муравейко.

«Один из последних аргументов и тезисов, который выступает в качестве сдерживающего фактора (от агрессии против Белоруссии. — Ред.), — это возвращение на территорию нашей страны нестратегического ядерного оружия. <…> Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать, и, можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза», — поделился он с телеканалом ОНТ.

Муравейко добавил, что на данный момент вблизи белорусской границы расположены 10 батальонных тактических групп Североатлантического альянса. Начальник генштаба напомнил, что их общая численность составляет более 20 тыс. человек, 6 тыс. из которых американские.

«Зачем было прилетать сюда из-за океана и размещать тут контингент? Они говорили, что временно. У нас есть такая поговорка: «Нет ничего более постоянного, чем нечто временное», — продолжил первый замминистра обороны.

Он уточнил, что это вынуждает рассматривать каждое действие войск стран НАТО.

21 июня сообщалось, что внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил началась в Белоруссии. В ведомстве рассказали, что на первом этапе военные отработают оперативное занятие назначенных районов, инженерную подготовку, организацию охраны и обороны, а также выход на боевое дежурство. После этого подразделения должны будут выполнить учебно-боевые задачи.

Ранее, 11 июня, начался второй этап учений нестратегических ядерных сил, которые РФ и Белоруссия проводят совместно. Его задача — поддержание готовности военных и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран для обеспечения территориальной целостности и суверенитета Союзного государства.

На следующий день Муравейко заявил, что вооруженные силы страны готовы к использованию ядерного оружия, потому что показали высокие результаты в ходе тренировок с Россией.

Первый этап учений нестратегических ядерных сил проходил с 21 мая. Президент России Владимир Путин 9 мая сообщил, что министерства обороны и генштабы России и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям с использованием нестратегического ядерного оружия. Он отметил, что такие маневры — обычная практика и в этот раз они пройдут в три этапа.