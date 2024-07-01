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После отмены льготной ипотеки спрос на кредит упадет на 20–50%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Спрос на ипотеку для покупки жилья на первичном рынке после отмены кредитов с господдержкой в среднесрочной перспективе снизится на 15–20%, оценил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Это связано с опережающим спросом последних месяцев, пояснил он «Известиям».

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«В мае количество заявок на льготные кредиты выросло на 44%, в первую половину июня — до того момента, как банки стали ограничивать одобрение и выдачу льготных кредитов — интерес к ипотеке на новостройки был выше почти на 20% относительно майских значений», — уточнил Ильдар Хусаинов.

В Абсолют-банке потенциальное падение спроса после завершения программы льготной ипотеки и ужесточения условий по семейной оценили в 30–50%. Зампредседателя кредитной организации Антон Павлов пояснил «Известиям», что в целом на госпрограммы сейчас приходится порядка 80–90% выданных ипотечных кредитов.

По версии директора департамента розничных продаж «Новикома» Ивана Беляева, часть потребителей откажется от покупки первичного жилья в пользу вторичной недвижимости. Он оценил: спрос на первичку может упасть до 50%, а на вторичку — вырасти до 20%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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