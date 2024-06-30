NYT узнала о тревоге Израиля из-за выступления Байдена на дебатах

Израильские комментаторы из разных политических кругов после неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах предупредили, что Иран и его сторонники могут попытаться воспользоваться очевидной слабостью американского лидера. Об этом сообщает The New York Times в воскресенье, 30 июня.

Авторы материала ссылаются на мнения аналитиков израильских газет Israel Hayom и Haaretz, которые задались вопросом, не захотят ли враги Израиля и Соединенных Штатов Америки воспользоваться благоприятным моментом, пока Штаты сконцентрированы на выборах.

«Примут ли во внимание «Хезболла» и Иран, что Байден сейчас слишком занят, чтобы поддержать Израиль в случае начала полномасштабной войны в Ливане этим летом?» — написал обозреватель газеты Haaretz по военным вопросам Амос Харель в воскресенье.

При этом, по словам обозревателя газеты Israel Hayom Амнона Лорда, в мире, «полном агрессивных сил, нелестный образ американского президента, кажущегося слабым и непоследовательным, побуждает их использовать возможности».

Ведущая ежедневная газета Израиля Yediot Ahronot назвала выступление Байдена катастрофой. Колумнист Надав Эяль написал, что слабость — это не та характеристика, которую может транслировать американский президент.

27 июня в Атланте прошли дебаты Байдена, который является кандидатом в президенты США от Демократической партии, и его соперника-республиканца, бывшего американского лидера Дональда Трампа. Действующий президент заявил, что справился хорошо.

Телеканал CNN, ставший площадкой этих дебатов, 28 июня сообщил, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. Например, вице-президент Камала Харрис признала, что дебаты для него прошли не лучшим образом, а один из бывших сотрудников действующего президента отметил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а его речь была бессвязной.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных для демократов предвыборных дебатов Байдена с Трампом представители этой партии неофициально обсуждают замену кандидата на предстоящих президентских выборах. Издание отмечает, что Демократическая партия находится в смятении после провала Байдена.

Газета The New York Times 30 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.