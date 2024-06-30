В турецком городе Эрегли около пляжа нашли дрейфующую украинскую мину

Саперы обезвредили украинскую мину, которая была обнаружена около берегов турецкого города Эрегли в Черном море. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает газета Milliyet.

Отмечается, что еще вечером 29 июня в 60 м от побережья города Эрегли на глубине 5 м был обнаружен подозрительный объект. В связи с этим вход на пляж временно был перекрыт.

«На место происшествия прибыли полиция и береговая охрана. <...> В результате проверки было установлено, что подозрительный объект — это мина украинского происхождения», — говорится в публикации газеты.

Днем 30 июня мину уничтожили саперы-водолазы. Во время проведения операции было приостановлено движение по ближайшей к пляжу автотрассе, около 14:00 открыли вход на пляж, уточнили в статье.

До этого, 26 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина преднамеренно минирует акваторию Черного моря, что является угрозой для других государств в регионе в связи с дрейфом мин. Она уточнила, что действия киевского режима по преднамеренному минированию прибрежной территории акватории вызывают серьезные опасения.

Ранее в тот же день в акватории у пляжа в Севастополе водолазы обнаружили неразорвавшийся кассетный боеприпас. Представители ведомства отметили, что специалисты обследовали более 2 га морского дна из 6,5 га запланированных.

Мины были установлены Киевом после объявления РФ о начале проведения спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. С того момента российская сторона не раз предупреждала о бесконтрольно дрейфующих минах в акватории Черного моря.