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МО РФ сообщило о бесконтрольно дрейфующей украинской морской мине в Черном море
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МО РФ сообщило о бесконтрольно дрейфующей украинской морской мине в Черном море

Командованием ЧФ объявлено предупреждение о минной опасности в северо-западной части Черного моря
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Командование Черноморского флота (ЧФ) России объявило предупреждение о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря из-за обнаружения украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала в водах. Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 июля.

Взрывное устройство создало таким образом угрозу гражданским судам. Мина была установлена украинскими националистами в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования прибрежной акватории Черного моря.

Непрофессионализм и безответственность военно-морских сил (ВМС) Украины привели к постоянным угрозам судоходству, подчеркнули в оборонном ведомстве, трагедии удалось избежать.

В Минобороны РФ напомнили о случае в марте прошлого года, когда две украинские якорные мины, заложенные у берегов Одессы, были обнаружены дрейфующими в акватории Румынии и Турции.

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Еще в марте этого года стало известно, что ВМС Украины заминировали побережье Черного моря в Одесской области. В официальных сетях структуры было размещено обращение к жителям прибрежных районов с призывом «ни в коем случае не передвигаться по территории побережья Одесской области».

В конце месяца украинские СМИ сообщили, что во время шторма в акватории Одессы взорвалась одна мина. Отмечалось, что в результате были повреждены причал и прибрежные здания.

Кроме того, в марте подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщал, что украинские боевики минировали берега реки Северский Донец.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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