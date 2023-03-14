В ЛНР заявили о минировании боевиками ВСУ берега вдоль реки под Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно проводят инженерные работы к югу от города Кременная. Об этом 14 марта рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега. Используются как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и самодельные взрывные устройства», — отметил он в своем Telegram-канале.

По информации Марочко, минирование береговой линии идет на ширину до 10 м с шагом минирования около 3 м.

Кроме того, активизировалась работа диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на линии боевого столкновения в районе Сватова и Кременной. «С улучшением погодных условий на сватовско-кременском участке активизировались ДРГ противника», — добавил эксперт.

Он рассказал, что диверсанты работают малыми группами по пять-восемь человек, активно используют беспилотники и спутниковые средства связи.

Накануне Марочко рассказал, что украинские войска испытывают нехватку горюче-смазочных материалов на кременском участке фронта в Донбассе. Он обратил внимание на то, что подразделениям ВСУ урезали выделение материальных средств.

Также 11 марта стало известно, что под Кременную было переброшено около 100 неподготовленных мобилизованных ВСУ. Со слов Марочко, их уверяли, что якобы их везут на полигон с целью обучения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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