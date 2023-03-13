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В ЛНР заявили о нехватке ГСМ у украинских военных на кременском направлении
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Сюжет:

В ЛНР заявили о нехватке ГСМ у украинских военных на кременском направлении

Военный эксперт Марочко: украинские войска испытывают нехватку ГСМ на кременском участке фронта
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Фото: REUTERS/Yan Dobronosov
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Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на кременском участке фронта в Донбассе.

Он обратил внимание на то, что подразделениям ВСУ урезали выделение материальных средств.

«Больше всего это коснулось ГСМ. Лимиты, которые ранее и так выделялись не в полном объеме, теперь сократили еще практически на четверть. Запросы командиров на местах, почему так происходит, тыловые службы оставляют без комментариев», — сообщил Марочко в своем Telegram-канале.

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В начале марта Марочко также отмечал, что украинским военным в районе Кременной не хватает продовольствия и воды.

В феврале военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» заявил, что удары по крупным украинским складам горюче-смазочных материалов облегчают жизнь российским войскам на линии боевого соприкосновения, так как создают дефицит горючего у Вооруженных сил Украины.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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