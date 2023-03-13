В ЛНР заявили о нехватке ГСМ у украинских военных на кременском направлении
Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска испытывают нехватку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на кременском участке фронта в Донбассе.
Он обратил внимание на то, что подразделениям ВСУ урезали выделение материальных средств.
«Больше всего это коснулось ГСМ. Лимиты, которые ранее и так выделялись не в полном объеме, теперь сократили еще практически на четверть. Запросы командиров на местах, почему так происходит, тыловые службы оставляют без комментариев», — сообщил Марочко в своем Telegram-канале.
В начале марта Марочко также отмечал, что украинским военным в районе Кременной не хватает продовольствия и воды.
В феврале военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» заявил, что удары по крупным украинским складам горюче-смазочных материалов облегчают жизнь российским войскам на линии боевого соприкосновения, так как создают дефицит горючего у Вооруженных сил Украины.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.
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