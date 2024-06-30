В Вирджинии два человека погибли в результате стрельбы в спортзале

В городе Александрия американского штата Вирджиния произошла стрельба в одном из спортзалов OneLife Fitness, в результате которой погибли два человека. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает агентство The Associated Press (AP).

Отмечается, что инцидент произошел 29 июня около 16:00 по местному времени (около 23:00 мск). В момент случившегося в спортзале находилось около 60 человек, которые, услышав стрельбу, начали выбегать через передний и задний выходы здания.

«Мы глубоко опечалены трагическими событиями, произошедшими в субботу в нашем заведении в Александрии. Наши мысли и молитвы с семьями пострадавших», — приводит агентство заявление OneLife Fitness.

По данным AP, одним из погибших является человек, который стрелял. В полиции отметили, что тела направили на судмедэкспертизу.

Ранее, 4 июня, стало известно, что один человек погиб и еще шесть были ранены в результате стрельбы в Чикаго в США. 30 мая девять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения во время перестрелки в штате Флорида, США. Отмечалось, что перестрелка произошла в городе Холливуде. Пострадавших госпитализировали.