Реклама
Прямой эфир
Мир
Макрон проголосовал на выборах в национальную ассамблею Франции
Мир
ФРГ одобрила экспорт оружия на рекордную сумму
Мир
Главы МИД РФ и Белоруссии условились о взаимодействии на многосторонних площадках
Мир
Китайская ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение в ходе испытаний
Мир
Новый глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым сотрудничество Минска и Москвы
Общество
Синоптик предупредил об атмосферном «взрыве» в Москве 5 июля
Армия
Российские артиллеристы наносят удары по позициям ВСУ у села Спорное в ДНР
Мир
Прокуратура Греции обвинила граждан Казахстана в поджоге на острове Гидра
Общество
Красноярская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию Azur Air
Армия
Минобороны сообщило о применении мототранспорта при освобождении Старомайорского
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили гости из 16 стран
Мир
Оставшиеся госпитали в секторе Газа прекратят работу в течение двух дней
Общество
У гостиницы Four Seasons в Москве собралась толпа фанатов Канье Уэста
Мир
На Украине порекомендовали каждой семье закупить энергооборудование
Мир
Йеменские хуситы атаковали судно под флагом Либерии беспилотным катером
Культура
Продюсер Рудковская сообщила о приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву
Мир
На Новолипецком металлургическом комбинате сообщили об атаке беспилотников

В Вирджинии два человека погибли в результате стрельбы в спортзале

AP: два человека погибли в результате стрельбы в спортзале в Вирджинии
0
Фото: Alexandria Police Departament
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Александрия американского штата Вирджиния произошла стрельба в одном из спортзалов OneLife Fitness, в результате которой погибли два человека. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает агентство The Associated Press (AP).

Отмечается, что инцидент произошел 29 июня около 16:00 по местному времени (около 23:00 мск). В момент случившегося в спортзале находилось около 60 человек, которые, услышав стрельбу, начали выбегать через передний и задний выходы здания.

«Мы глубоко опечалены трагическими событиями, произошедшими в субботу в нашем заведении в Александрии. Наши мысли и молитвы с семьями пострадавших», — приводит агентство заявление OneLife Fitness.

По данным AP, одним из погибших является человек, который стрелял. В полиции отметили, что тела направили на судмедэкспертизу.

Вам тут не Колорадо: повлияет ли очередная стрельба в США на законы
Демократы вновь поднимут вопрос об ограничении владения оружием, считают эксперты

Ранее, 4 июня, стало известно, что один человек погиб и еще шесть были ранены в результате стрельбы в Чикаго в США. 30 мая девять человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения во время перестрелки в штате Флорида, США. Отмечалось, что перестрелка произошла в городе Холливуде. Пострадавших госпитализировали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024