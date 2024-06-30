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Оставшиеся госпитали в секторе Газа прекратят работу в течение двух дней

Минздрав Газы: оставшиеся госпитали анклава прекратят работу в течение 48 часов
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Фото: Global Look Press/Ashraf Amra
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Оставшиеся в Газе больницы, медицинские центры и кислородные станции перестанут работать в ближайшие 48 часов, потому что закончится топливо, необходимое для работы генераторов. Об этом 30 июня сообщило министерство здравоохранения Газы в своем Telegram-канале.

«Оставшиеся больницы, медицинские центры и кислородные станции прекратят работу в течение 48 часов в связи с тем, что закончится топливо для генераторов, несмотря на жесткие меры экономии, принятые министерством <…>. Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам, ООН и гуманитарным организациям с призывом вмешаться как можно скорее и доставить необходимое топливо, генераторы и запасные части для обслуживания», — говорится в заявлении.

Газета The Washington Post (WP) сообщила в тот же день, что закрытие Израилем в прошлом месяце жизненно важного пограничного перехода «Рафах» ограничило доступ анклава к продовольствию, топливу и медицинским препаратам. Издание также ссылается на доклад ООН, опубликованный ранее в июне, согласно которому более 1 млн жителей Газы «столкнутся со смертью и голодом» к середине июля.

WP напоминает, что с начала операции Израиля в Газе многие медицинские учреждения анклава были повреждены или эвакуированы. Израиль сделал больницы ключевой целью своей военной кампании, поскольку считает, что ХАМАС использует их в качестве военной инфраструктуры.

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ООН в докладе 12 июня сообщила, что за 2023 год в регионах Израиля и Палестины произошла как минимум 371 атака на больницы и школы, причем 340 из них приписывается Израилю. Кроме того, как сообщила международная организация, с 7 октября по 31 декабря 2023 года в Газе погибли более 2,1 тыс. детей. Общее число их смертей за всё время обострения конфликта неизвестно.

До этого, 21 мая, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал Израиль снять блокаду с Газы и разрешить доставлять туда гуманитарную помощь, в том числе и предметы, необходимые для поддержки больниц. Гебрейесус добавил, что в зоне эскалации конфликта находятся более 700 серьезно больных палестинцев.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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