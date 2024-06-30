Китайская ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение в ходе испытаний

Китайская ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение и взорвалась во время испытаний у города Гунъи в провинции Хэнань на востоке страны. Об этом 30 июня сообщает телеканал CCTV со ссылкой на заявление аэрокосмической компании Tianbing Technology, которая проводила запуск.

Сообщалось, что из-за неисправности конструкции соединения корпуса ракеты с испытательным блоком двигатель первой ступени загорелся, после чего ракета упала.

Ракета упала в горах, пострадавших нет. Власти предварительно эвакуировали людей из ближайших поселений.

Tianlong 3 — большая ракета-носитель, разработанная для создания спутниковой группировки интернета. Его характеристики сравнимы с Falcon 9 американской компании SpaceX. Диаметр ракеты составляет 3,8 м, а взлетная масса — 590 т.

Ранее, 4 июня, китайский зон «Чанъэ-6» впервые в истории собрал образцы почвы с обратной стороны Луны. Образцы были помещены в контейнер внутри подъемного устройства зонда, а после этого на обратной стороне Луны впервые был развернут китайский национальный флаг, который нес посадочный модуль зонда.

В апреле 2023 года Китай представил собственную карту всей поверхности Марса. Она была создана с помощью камеры среднего разрешения орбитального аппарата миссии «Тяньвэнь-1».

В декабре 2023 года китайский марсоход Zhurong обнаружил подземные многоугольные структуры, скрытые под поверхностью планеты. Ученые полагают, что они связаны с давно потерянной водой Марса.