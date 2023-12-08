Китайский марсоход обнаружил многоугольники под поверхностью планеты

Китайский марсоход Zhurong обнаружил подземные многоугольные структуры, скрытые под поверхностью планеты. Ученые полагают, что они связаны с давно потерянной водой Марса, говорится в журнале Nature Astronomy.

Zhurong передал данные георадара на Землю, после расшифровки исследователи из Китайской академии наук (CAS) сообщили об обнаружении нескольких загадочных подземных многоугольников, расположенных примерно в 35 футах (около 10 м) ниже его поверхности. Предполагается, что они были образованы льдом.

Находка сделана на равнине Utopia Planitia в северном полушарии Марса. Всего обнаружены 16 «многоугольных клиньев» на площади около трех четвертей квадратной мили (примерно 2 кв. км), «что предполагает широкое распространение такой местности под Utopia Plainitia», отмечают исследователи.

Ранее NASA обнаруживало подобные многоугольники, однако китайский аппарат впервые использовал георадар (GPR) для проведения на них измерений.

Китайские эксперты отметили, что многоугольники «возможно, были созданы в результате циклов замерзания и оттаивания», подобных тем, которые происходят зимой и весной на Земле.

Датируют образования между 3,7 млрд и 2,9 млрд лет назад. Это указывает на то, что раньше на Марсе существовали многочисленные водоемы.

Летом американский марсоход Perseverance сделал снимок скалы, напоминающий по форме пончик. По мнению ученых, скала необычной формы и небольшие камни поблизости могли быть упавшим на планету метеоритом.

В апреле Китай представил собственную карту всей поверхности Марса. Она была создана с помощью камеры среднего разрешения орбитального аппарата миссии «Тяньвэнь-1».

Цветные изображения включают ортографические проекции восточного и западного полушарий Марса